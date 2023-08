Qué se sabe de la demorada implementación de la lotería electrónica en Panamá

El lanzamiento previsto para julio se aplazó para agosto, pero aún no se implementó.

Panamá.- En plena tensión entre los vendedores de billetes de lotería y la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) por la implementación de la lotería electrónica, se sigue demorando la comercialización de los nuevos juegos. Primero, se dijo que empezarían a venderse en julio, luego se conoció que estarían disponibles en agosto, pero, a una semana de que finalice el mes, todavía no se realizó el lanzamiento de la modalidad.

Consultados por el medio local TVN, desde la LNB aseguraron que no hay demoras, sino que aún se mantiene en la capacitación de los 13 mil billeteros a quienes se les va a proveer de un dispositivo electrónico inalámbrico que emitirá los tickets de la lotería electrónica.

Según lo anunciado en su momento por Publio de Gracia, presidente de la junta directiva de la LNB, la nueva modalidad de juegos de lotería empezaría a ejecutarse este mes todos los martes y sábados, no obstante al preguntarle a De Gracia, por qué no se ha realizado el lanzamiento, el funcionario se limitó a decir que el tema lo debe abordar la directora de la institución, Gloriela Del Río.

El medio panameño se comunicó con el departamento de Relaciones Públicas de la LNB, quienes respondieron a TVN-2.com, que no hay retrasos en la puesta en uso del producto, “pues todo está dentro del cronograma de trabajo para después presentar la parte de la divulgación y finalmente ver la posibilidad de hacer el anuncio del lanzamiento de los juegos”.

Se informó que por el momento, se está capacitando a billeteros y funcionarios de las agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia, localizadas en el interior del país, para posteriormente documentar a los billeteros que operan en la capital.

El vocero de la entidad agregó que se está trabajando en otros procesos técnicos y conexiones bancarias, pero se espera que el lanzamiento se haga antes de finalizar este año.

Por su parte, Fernando González, secretario de fiscalización del Sindicato de Billeteros de Panamá, manifestó que en el proceso sigue permeando la desinformación, debido a que “todo es improvisado y carece de planificación” y aseguró que, de los billeteros que ha consultado, ninguno recibió dichas capacitaciones, incluso los propios funcionarios de la Lotería dicen desconocer de la fecha precisa de implementación de la lotería electrónica y sus dos primeros juegos denominados Loto y Pega 3.

“Al final sentimos que esto va ser uno más de los negocios que hacen los gobiernos. La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río no sale a dar la cara, pero va a la Comisión de Presupuesto a pedir dinero y no habla sobre el proyecto. No se ve seriedad y no sabemos si eso nos va a beneficiar”, afirmó González.

De acuerdo con González, la LNB asumió una posición “de puertas cerradas” y ningún funcionario se reunió con los billeteros.

Conforme con el contrato la junta directiva de la LNB sería la encargada de elaborar un reglamento interno que regularía la lotería electrónica, pero según González, a la fecha no se les dio a conocer el contenido de dicho reglamento.

Por tal razón, González anunció que durante las próximas semanas estarían presentando ante la Corte Suprema de Justicia una demanda en contra del contrato Nº2013(9)08l con vigencia a 10 años, celebrado con el consorcio Panama Lottery Technology Services, conformado por Panama Scientific Gaming S.A. y Scientific Games International Inc.

Detalles de la lotería

La junta directiva de la LNB decidió añadir una cláusula al contrato existente con una empresa estadounidense especializada en lotería electrónica, la cual está presente en 82 países alrededor del mundo, según destacó De Gracia.

El funcionario también aclaró que no se le otorgará una concesión a la empresa, sino que ésta suministrará a la Lotería la plataforma tecnológica necesaria para el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la lotería misma no tiene la capacidad de implementarla.

Las autoridades aseguran que con el inicio de la lotería electrónica los billeteros podrían ganar hasta USD625 adicionales con la venta de este sistema de juego gracias a la comisión por venta mensual del 12.5 por ciento. Además, se establecerá un canal exclusivo a nivel nacional para la venta a través de los billeteros.

Con la implementación de la lotería electrónica los billeteros también recibirán otros beneficios adicionales como un pago del 3 por ciento por el pago de los premios a los clientes, la posibilidad de vender todas las combinaciones posibles de la matriz de juego, dos días de sorteos adicionales y seguir con la venta de lotería convencional.

Respecto a la modalidad de implementación, desde la LNB explicaron que alrededor de unos 2,500 dispositivos de venta llamados (Handheld) se entregarán a los billeteros en la fase inicial.

Las autoridades aseguran que no será la empresa la que se encargará de los juegos, sino que simplemente ella proveerá la plataforma tecnológica y será la LNB la que hará el cobro mediante su proceso correspondiente y van a proveer a cada billetero de una unidad electrónica para que puedan vender.