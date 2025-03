Apuestas online: el 67% de los jugadores colombianos apuesta al menos una vez por semana

Según el estudio de Playtech, un aspecto clave para los jugadores colombianos es la rapidez y confiabilidad de los proveedores de pago.

Colombia.- Playtech lanzó recientemente la tercera edición del informe “Juego responsable: insights y tendencias del consumidor en América Latina”. La nueva edición del informe presenta hallazgos significativos obtenidos a partir de una encuesta realizada a 2.500 personas de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.

En el caso de Colombia, el primer país latinoamericano en regular el juego online en 2016, el informe reveló que el 87 por ciento de los jugadores colombianos apuesta al menos una vez al mes y el 67 por ciento al menos una vez a la semana. Las personas de 45 a 54 años son las que juegan con más frecuencia: el 75 por ciento juega al menos una vez a la semana, en comparación con tan solo el 52 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años.

Al elegir una plataforma de apuestas, los factores más importantes para los jugadores colombianos son los métodos de pago rápidos y confiables (58 por ciento), la seguridad y la confiabilidad (57 por ciento) y el valor de los premios/recompensas (52 por ciento). El 48 por ciento de los jugadores colombianos en este estudio afirma que valora las plataformas que ofrecen bonos y recompensas exclusivas.

La disponibilidad de una aplicación para teléfonos inteligentes es clave para el 37 por ciento de los colombianos, mientras que el 52 por ciento busca mayores recompensas. Las probabilidades competitivas son importantes para el 39 por ciento y el 48 por ciento prefiere bonos exclusivos. De todos los países encuestados, Colombia otorga el mayor valor a los factores económicos.

Según la encuesta de Playtech, la confiabilidad de las plataformas de apuestas es una preocupación principal para el 55 por ciento de los jugadores, seguida de cerca por las preocupaciones sobre la seguridad de los datos, citadas por el 54 por ciento.

La mayoría de los jugadores colombianos, exjugadores y futuros jugadores (61 por ciento) dicen que se sentirían más seguros al apostar si supieran que están usando una plataforma legal y registrada, mientras que el 54 por ciento se sentiría más seguro si la plataforma ofreciera una variedad de métodos de pago y retiro.

Los encuestados que no apuestan mencionan altos riesgos financieros (37 por ciento) y el miedo a perder dinero o a desarrollar una adicción (34 por ciento). Un 26 por ciento adicional afirma no apostar debido a la falta de regulaciones que protejan contra el fraude y la ludopatía, una preocupación compartida por el 29 por ciento de las mujeres que no juegan y solo el 14 por ciento de los hombres en la misma categoría.

Según la investigación de Playtech, la gestión del presupuesto juega un papel importante en el comportamiento de los jugadores colombianos: casi la mitad de los encuestados colombianos (49 por ciento) establece presupuestos, y la mayoría (73 por ciento) se ciñe a su límite. La edad parece ser un factor, ya que el 42 por ciento de los mayores de 55 años se ciñe a su presupuesto, en comparación con el 25 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Cabe destacar que el 20 por ciento de los mayores de 55 años no establece ningún presupuesto.

Uno de cada cinco (21 por ciento) gasta menos de COP 10.000 (USD2.4) al mes, pero un tercio (32 por ciento) de los jugadores afirma apostar más de COP 50.000 (USD12) al mes, siendo los hombres quienes más gastan: el 36 por ciento gasta más de COP 50.000 al mes, mientras que entre las mujeres este porcentaje es del 26 por ciento. Casi la mitad (44 por ciento) de los mayores de 55 años declara gastar más de COP 50.000 al mes en juegos de azar.

Además, la encuesta detalla las opiniones de los jugadores colombianos respecto a la confianza y la seguridad. Según el informe, existe una sensación de desconfianza hacia las empresas de juegos de azar y el juego en general, con un 71 por ciento de la opinión de que a las empresas de juegos de azar no les importa la seguridad y el bienestar del público en general.

La misma proporción de encuestados (71 por ciento) cree que los partidos deportivos pueden estar amañados para favorecer a los jugadores, mientras que el 64 por ciento cree que las plataformas están manipuladas para evitar las ganancias de los usuarios. Mientras tanto, el 82 por ciento cree que estas empresas deberían ayudar a las personas con adicción al juego, y el 58 por ciento cree que los atletas profesionales no deberían poder apostar en partidos deportivos.

Cuatro de cada cinco (80 por ciento) colombianos están de acuerdo en que se debe hacer más para regular la publicidad de juegos de azar, y el 82 por ciento piensa que las empresas de juegos de azar deberían hacer más para ayudar a las personas con problemas relacionados con el juego. La mitad de los encuestados (50 por ciento) cree que los anuncios sectoriales deben comunicar claramente los riesgos del juego, y el 47 por ciento enfatiza la importancia de garantizar que los anuncios cumplan con las normas legales y se limiten a aparecer exclusivamente en sitios legalizados.

Solo el 14 por ciento de los encuestados se siente bien informado sobre las leyes de juego en Colombia, y la mayoría recurre a sitios web especializados y recursos gubernamentales para obtener información.

Seis de cada siete encuestados (86 por ciento) creen que las plataformas de juego en línea deberían implementar políticas más estrictas para verificar la edad de los jugadores, y al 83 por ciento le preocupa la publicidad de juegos de azar dirigida a adolescentes y niños.

El estudio de Playtech devela que Colombia tiene más de 8 millones de cuentas de apostadores activas (aunque las personas pueden registrarse para más de una. Las apuestas en partidos de fútbol son particularmente populares entre los colombianos y, según se informa, representan el 85 por ciento de todas las apuestas deportivas).

Con 16 operadores aprobados, los juegos de azar operados por Internet reportaron ventas superiores a los USD2300m en el segundo trimestre de 2024. Actualmente, los juegos de azar online representan el 47 por ciento de los ingresos totales por juegos de azar a nivel nacional, lo que destaca su papel dominante en el mercado colombiano.

En Colombia, las licencias operativas en juegos de azar online generaron ingresos de alrededor de USD76m en 2023, y las ganancias fiscales asociadas se redirigieron principalmente al sector de la salud. En el primer trimestre de 2024, el estado destinó alrededor de USD55m a la atención médica.

Cabe recordar que en la actualidad el sector del juego online en Colombia está en alerta luego de que el pasado sábado 22 de febrero comenzara a regir el IVA del 19 por ciento sobre los juegos de azar online, incluyendo las apuestas deportivas y los casinos virtuales, establecido por el gobierno de Gustavo Petro, que fue fuertemente resistido por el sector.