Publicidad del juego en Brasil: la Cámara de Diputados podría llevar nuevamente el asunto a debate parlamentario

El presidente de la cámara, Arthur Lira, dejó entrever que la situación podría volver al recinto antes de fin de año. Además, en el Senado se contempla otro proyecto similar presentado por Randolfe Rodrigues.

Brasil.- Aunque el propio Banco Central explicó que las cifras difundidas podrían ser erróneas, los datos entregados por la entidad en las que se da cuenta de un gasto de R$ 3.000m (USD 526m) a través de Pix a empresas de apuestas deportivas en línea por parte de beneficiarios del plan social Bolsa Família, llevó a nuevos debates en torno a la regulación del juego en Brasil.

Ante esta situación, en la Cámara Baja evalúa la posibilidad de volver a legislar en torno a la publicidad de las casas de apuestas a fin de combatir cualquier insinuación de juego problemático. El presidente de la cámara, Arthur Lira, busca proponer un amplio debate sobre el tema, especialmente por el aumento en el número de proyectos relacionados con el tema que han sido presentados a la Cámara en los últimos meses.

Los diputados, por el momento, se encuentran abocados a las elecciones municipales y ninguno afirmó estar pensando en llevar este asunto a debate, sin embargo, Lira se encuentra sumando apoyos a su idea de volver a legislar la publicidad del juego en Brasil.

Entre los motivos de esta idea que llevaría a volver a debatir en torno a algo que se legisló hace menos de un año, asoma la preocupación del gobierno federal, cuyos integrantes, hasta el propio presidente Lula da SIlva, han exhibido sus planteos sobre cómo funciona y las consecuencias que puede tener.

“Veremos si la regulación puede manejarlo. Si la regulación se ocupa de ello, el problema se resolverá. Si no puede soportarlo, terminará. Eso tiene que quedar muy claro. No se tiene control sobre la gente más humilde, los niños con el móvil en la mano haciendo apuestas. No queremos eso”, declaró en radio Metrópole, sobre la aplicación de la Ley 14.790.

Mientras en la cámara baja se analiza la posibilidad de reabrir el debate y aunar diversas propuestas parlamentarias en una para avanzar en su tratamiento, en el Senado avanza un proyecto similar.

El Proyecto de Ley 3.563/2024 tiene como objetivo frenar el alcance de la publicidad relacionada con las apuestas, con el fin de «reducir los daños a la salud mental y a la propiedad causados ​​por la adicción a las apuestas y al juego en línea», sostuvo el autor de la propuesta, el senador Randolfe Rodrigues.

El Proyecto de Ley 3.563/2024 modifica las leyes que regulan las apuestas deportivas en línea (Leyes 13.756, de 2018, y 14.790, de 2023). Entre los principales cambios se encuentran la prohibición de la explotación comercial de las apuestas electorales y la prohibición de cualquier forma de publicidad sobre las apuestas en medios como radio, televisión, internet y redes sociales. También está previsto prohibir la preinstalación de aplicaciones de apuestas en dispositivos electrónicos.

Según el senador, la inercia de administraciones anteriores en la regulación de las apuestas, autorizadas en Brasil desde 2018, creó una situación de “distorsión jurídica”. “Sin la debida regulación desde hace cinco años, recién este año, luego de la aprobación de la Ley 14.790, de 2023, a través de un proyecto iniciado por la Presidencia de la República, se logró elaborar las normas que ahora guiarán este mercado de apuestas y juegos online”, afirmó Rodrigues.

Ver también: Polémica publicitaria: la CBF autorizó el sponsoreo a clubes por parte de casas de apuestas con licencia de Loterj

«En los últimos meses se han producido numerosos casos de abusos por parte de operadores de apuestas que aún no están autorizados y operan sin reglas», agregó Rodrigues.

Al justificar el proyecto, el autor informó que alrededor del 25 por ciento de la población adulta brasileña apuesta en juegos en línea, como el llamado juego Tigrinho y otros similares. También destacó que el mercado de las apuestas ha impactado negativamente en otros sectores de la economía, como la indumentaria, los productos de higiene personal e incluso la alimentación.

La propuesta tiene como objetivo combatir las prácticas abusivas por parte de los operadores de apuestas, acusados ​​de promover campañas publicitarias agresivas y engañosas. «Estos anuncios a menudo presentan el juego como una forma rápida de enriquecerse, induciendo a los consumidores a gastar demasiado y endeudarse», dijo el autor del proyecto.