Juego online en Brasil: nueva advertencia de Lula da Silva sobre la efectividad de la Ley 14.790

El presidente brasileño explicó que dará marcha atrás con la regulación en caso de observarse que no da los resultados esperados.

Brasil.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que, si la regulación de las empresas de apuestas deportivas no produce los resultados esperados, el gobierno dará marcha atrás y se cancelará el servicio en Brasil.

“Veremos si la regulación puede manejarlo. Si la regulación se ocupa de ello, el problema se resolverá. Si no puede soportarlo, terminará. Eso tiene que quedar muy claro. No se tiene control sobre la gente más humilde, los niños con el móvil en la mano haciendo apuestas. No queremos eso”, declaró en radio Metrópole, sobre la aplicación de la Ley 14.790. Es la segunda vez en espacio de dos semanas que el mandatario brasileño reconoce públicamente que si la regulación no otorga los resultados deseados, se procederá a volver a «foja cero» en cuanto a la legislación y el mercado brasileño dejará de estar regulado.

Según afirmó el presidente brasileño en más de una oportunidad, él está en contra de las apuestas, pero no busca prohibirlas porque ocurrirán de todos modos. «Todo el mundo sabe que la persona que va a comprar pan por la mañana hará una pequeña apuesta con el dinero del pan», dijo Lula a principios de mes. «Pero lo que no puedo permitir es que las apuestas se conviertan en una enfermedad, en una adicción, y que la gente se vuelva dependiente de ellas, porque conozco gente que perdió su casa y su auto», cerró el presidente.

Desde el año pasado, el gobierno trabaja en una normativa para definir los parámetros operativos de estos sitios de apuestas, un sector que está en auge en el país. Una encuesta del Banco Central muestra que los brasileños gastaron alrededor de R$ 20.000m (USD 3.500m) por mes en apuestas online en los primeros ocho meses de 2024. Ante esto, el Ministerio de Hacienda creó normas para prohibir, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito y del programa social Bolsa Familia para tal fin.

Reunión con bancos

Además de manifestar su cautela en torno a la aplicación de la ley, Lula da Silva también se reunió con los titulares de los principales bancos privados brasileños. En el encuentro, el presidente explicó a los titulares de las entidades financieras que deben buscar maneras de contar con mecanismos para abordar el tema de las apuestas y el gasto realizado por los apostadores.

«Le demostramos al presidente nuestra preocupación por el endeudamiento de las familias a través de apuestas. Además del gobierno, hay implicaciones para el mercado y la economía. Queremos profundizar más en este tema”, dijo Isaac Sidney presidente de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban). La entidad que nuclea a las bancas anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar la problemática.