Proyecto contra la ciberludopatía en Argentina: la Cámara de Diputados podría sesionar la próxima semana

La Cámara Baja pondría el tratamiento del proyecto en la agenda del próximo miércoles 27 de noviembre.

Argentina.- La Cámara de Diputados será convocada para el próximo miércoles 27 de noviembre a una sesión especial para discutir el proyecto que tiene como objetivo la prevención de la ludopatía, la regulación de juegos de azar y apuestas online y las restricciones publicitarias.

La sesión es impulsada por la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Radicales para Siempre, y busca darle tratamiento a los proyectos que obtuvieron dictámenes luego de que cinco bloques opositores de la Cámara acordaran unificar varias iniciativas contra la industria, para crear un proyecto conjunto. Por el momento, la propuesta obtuvo la aprobación de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal; y Familias, Niñez y Juventudes.

El siguiente paso sería tratar la propuesta en el pleno de la Cámara de Diputados, pero debería ser antes del 30 de noviembre, cuando empiece el receso de tres meses para los legisladores. Es por eso que varios diputados están apurando el proceso para que se debata el próximo miércoles.

El dictamen de mayoría se basa en un proyecto de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y otras iniciativas de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y los radicales de «Democracia para Siempre», mientras que La Libertad Avanza, el PRO, y la UCR presentaron un dictamen de minoría en base a un proyecto de Silvana Giudici.

Las principales diferencias entre los dictámenes están vinculadas con la prohibición de la publicidad. Fuentes parlamentarias señalaron que la intención es poder acordar los puntos de diferencia que existen entre las dos propuestas.

La posición de ALEA

En una carta con fecha 14 de noviembre, dirigida a los jefes de bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) explicaron que el proyecto es “manifiestamente inconstitucional en la medida en que propicia un indebido avasallamiento del Honorable Congreso de la Nación sobre competencias que desde los albores mismos de la república se han considerados como no delegadas a las provincias de la Nación”, indica la misiva.

Para las autoridades de ALEA, la evidencia en distintos países ha demostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal. “Al contrario, esta restricción puede generar un aumento en el acceso a plataformas no autorizadas, ya que al reducir la visibilidad de operadores legales y regulados, los usuarios pueden acceder a sitios que operan fuera del marco legal. Esto no solo afecta la seguridad de los jugadores, sino que también dificulta los esfuerzos de los entes reguladores para controlar la actividad”, explicaron desde la asociación.

Además, indicaron que “la prohibición de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre las herramientas de juego responsable, tales como los programas de autoexclusión y los canales de ayuda”.

Por otra parte, agregaron que junto a la prohibición de patrocinios a entidades deportivas, provocará una “combinación letal”. “No solo se privará al público de información sobre la existencia de herramientas de juego responsable y canales de asistencia, sino que asimismo se desfinanciará a entidades que en su génesis procuran el desarrollo social”, escribieron en la carta.

Asimismo, explicaron: “Una lectura detallada del contenido del proyecto denota que la información y evidencias presentadas oportunamente por ALEA han sido desestimadas. Esto genera una muy honda preocupación en el seno de ALEA al advertir que el proyecto implica un avasallamiento sobre las competencias propias de los miembros de ALEA, al mismo tiempo que, de aprobarse, agravará la situación que pretende contener”.

Por otra parte, las autoridades se pusieron a disposición de las comisiones para trabajar en conjunto en el texto de un proyecto que sea respetuoso de la Constitución Nacional y eficaz para lograr la limitación del acceso de menores a productos nocivos.

La presión de la Iglesia

La Iglesia Católica envió una carta pública al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que reclama por un tratamiento urgente de la ley de prevención de la ludopatía. Para eso, solicitó que se incluya en el temario de una sesión ya prevista o, por el contrario, se convoque a una sesión especial para avanzar con su debate en el recinto.

El mensaje de la Iglesia sostiene: “Consideramos urgente que este dictamen reciba un pronto tratamiento en el recinto. Como bien lo han señalado tanto legisladores de diversos bloques políticos como representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron en las reuniones informativas, estamos ante un problema que exige una respuesta inmediata”.