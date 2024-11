Proyecto contra la ciberludopatía en Argentina: desde ALEA señalan la inconstitucionalidad de la iniciativa que avanza en el Congreso

Para las autoridades de ALEA, la evidencia en distintos países ha demostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal.

Autoridades de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas manifestaron su preocupación por algunos puntos del proyecto de ley que obtuvo dictamen mayoritario la semana pasada.

Argentina.- Desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) expresaron su preocupación ante algunos puntos del proyecto de ley que avanza en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas online.

Tanto la presidenta de ALEA, Ida López, como el director ejecutivo, Mario Trucco, señalaron que el texto que obtuvo dictamen mayoritario la semana pasada, es inconstitucional.

En una carta con fecha 14 de noviembre, dirigida a los jefes de bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, que lleva la firma de Trucco, desde la Asociación explicaron que el proyecto es “manifiestamente inconstitucional en la medida en que propicia un indebido avasallamiento del Honorable Congreso de la Nación sobre competencias que desde los albores mismos de la república se han considerados como no delegadas a las provincias de la Nación”, indica la misiva en referencia al artículo 121 de la Constitución Nacional que indica que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno nacional, y el que expresamente se hayan reservado pactos especiales al tiempo de su incorporación”.

En ese sentido, el texto, que fue elaborado en el marco de la Asamblea General de Miembros celebrada la semana pasada en la provincia de Córdoba, hace referencia a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho desde sus orígenes que la regulación de los juegos de azar corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, los miembros de ALEA consideraron importante manifestar su “profunda preocupación” respecto a las consecuencias que se derivarían de la aprobación del proyecto que obtuvo dictamen en el marco de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Publica; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal; y Familias, Niñez y Juventudes.

El proyecto busca “regular la publicidad, promoción y explotación de sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas online, a los fines de la prevención y asistencia de la ludopatía en adultos, niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la República Argentina (art 1), mientras que el artículo 5 establece como fines “disminuir la exposición de la población a factores socioambientales y digitales que favorezcan el desarrollo de la ludopatía; prevenir las consecuencias negativas de carácter sanitario, social y económicas, derivadas de la proliferación y utilización de los juegos de azar online; establecer estándares mínimos destinados a limitar la oferta de juegos de azar online; elaborar y promover políticas públicas activas y específicas de prevención y asistencia a niños y adolescentes; proporcionar lineamientos y herramientas a directivos, cuerpo docente y comunidad educativa para el abordaje integral y prevención de casos de ludopatía en niños y adolescentes”.

Según ALEA, de aprobarse el proyecto, “estos fines que se declara perseguir se verán frustrados”. Y agregan: “Esto a su vez redundará en un impacto negativo sobre las personas que se quiere proteger: los niños y adolescentes”.

Para las autoridades de ALEA, la evidencia en distintos países ha demostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal. “Al contrario, esta restricción puede generar un aumento en el acceso a plataformas no autorizadas, ya que al reducir la visibilidad de operadores legales y regulados, los usuarios pueden acceder a sitios que operan fuera del marco legal. Esto no solo afecta la seguridad de los jugadores, sino que también dificulta los esfuerzos de los entes reguladores para controlar la actividad”, explicaron desde la asociación.

Además, indicaron que “la prohibición de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre las herramientas de juego responsable, tales como los programas de autoexclusión y los canales de ayuda”.

Por otra parte, agregaron que junto a la prohibición de patrocinios a entidades deportivas, provocará una “combinación letal”. “No solo se privará al público de información sobre la existencia de herramientas de juego responsable y canales de asistencia, sino que asimismo se desfinanciará a entidades que en su génesis procuran el desarrollo social”, escribieron en la carta.

Asimismo, explicaron: “Una lectura detallada del contenido del proyecto denota que la información y evidencias presentadas oportunamente por ALEA han sido desestimadas. Esto genera una muy honda preocupación en el seno de ALEA al advertir que el proyecto implica un avasallamiento sobre las competencias propias de los miembros de ALEA, al mismo tiempo que, de aprobarse, agravará la situación que pretende contener”.

Por otra parte, las autoridades se pusieron a disposición de las comisiones para trabajar en conjunto en el texto de un proyecto que sea respetuoso de la Constitución Nacional y eficaz para lograr la limitación del acceso de menores a productos nocivos.

En una entrevista con Radio Mitre, Ida López también enfatizó que la Asociación también busca la regulación y están “preocupados y ocupados” en el tema, sin embargo pidió que se aproveche la oportunidad para que “las cosas se hagan bien”, y también se refirió a la “manifiesta inconstitucionalidad del proyecto”. También criticó que no se hayan tomado en cuenta los aportes realizados por ALEA en el marco de las reuniones de comisiones para colaborar con la elaboración del proyecto.