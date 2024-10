Prevención de trastornos del juego en jóvenes: Fejar celebró sus VI Jornadas Científicas

El encuentro contó con la colaboración de la Cátedra sobre Juego Responsable y su Comunicación del Grupo Social ONCE y la Universidad Complutense de Madrid.

España.- La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) convocó a las VI Jornadas Científicas «Educando en valores», que se realizaron en el Aula Magna de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La prevención de trastornos del juego, especialmente entre los jóvenes, ha sido uno de los temas principales del evento.

Durante el encuentro, que contó con la colaboración de la Cátedra sobre Juego Responsable y su Comunicación del Grupo Social ONCE y la UCM, se ofrecieron herramientas sobre buenas prácticas del juego a educadores y docentes. Según el presidente de Fejar, Máximo Enrique Gutiérrez, “estas jornadas llevan el nombre de científicas porque tienen un alto componente académico, y de prevención porque pensamos que prevenir conductas de riesgo en torno al juego es fundamental, más con la oferta de todo tipo de juego que hay actualmente”.

Durante la inauguración, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, manifestó el compromiso de la organización con el juego responsable. “No somos un operador de juego. Somos una entidad de servicios, cuyo fin no es otro que la integración social de las personas ciegas y con discapacidad visual grave y la solidaridad con el resto de colectivos con discapacidad. Todo ello podemos hacerlo gracias a nuestras loterías sociales, seguras y responsables y la solidaridad de la ciudadanía, que nos permiten obtener los recursos para llevar a cabo esa labor”. Además, el director general de la ONCE destacó: “Nuestro propósito irrenunciable es que el juego siempre sea un juego y no se convierta nunca en un problema”.

Ver también: España: la ONCE generó 3.187 nuevos empleos en 2023

Por su parte, la subdirectora adjunta de la Dirección General de Ordenación del Juego, Mercedes Hernández Gayo, destacó que la Administración “no puede estar más alineada en este objetivo de prevenir trastornos derivados del juego. Una de las grandes líneas de trabajo de esta Dirección General es la prevención y la protección de aquellos colectivos que se consideran más vulnerables y avanzamos en ello desde diferentes áreas, principalmente desde la normativa”.

La jornada contó con distintas ponencias, entre ellas, «Superación ante las adversidades», presentada por el deportista ciego de élite David Casinos, y «Acompañamiento socioemocional: La comunicación afectiva y efectiva como enfoque preventivo y educativo en el desarrollo de las adicciones» presentada por el profesor de la Universidad de Zaragoza Alberto Quílez. En tanto, la charla «Cómo promover un uso seguro y responsable de la tecnología en la infancia y la adolescencia» fue presentada por el profesor de la Universidad de Santiago Antonio Rial.

Ver también: Formación, Educación y Sensibilización en España: Canarias se suma al Proyecto FES

El encuentro cerró con la intervención de Ubaldo Cuesta, vicerrector de Comunicación de la UCM, catedrático y director de la Cátedra sobre Juego Responsable y su Comunicación de la ONCE y la UCM, que realizó una presentación sobre «Neuropsicología, neuroeducación y adicción».

Por otra parte, en agosto, la ONCE organizó el hackathon «Practica el Juego Responsable» dirigido a estudiantes. El objetivo del concurso fue desarrollar proyectos creativos para comunicar el concepto de juego responsable. En la primera edición del hackathon, más de 50 estudiantes presentaron 14 propuestas. La actividad estuvo dirigida a estudiantes de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad, así como a estudiantes de masters y cursos de posgrado relacionados con el área de trabajo.