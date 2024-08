España: la ONCE organizó un concurso sobre juego responsable para estudiantes universitarios

El Grupo Social ONCE, que desarrolla la «Cátedra Extraordinaria sobre Juego Responsable y su Comunicación» en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, organizó un hackathon.

España.- El Grupo Social ONCE, que lleva a cabo la «Cátedra Extraordinaria sobre Juego Responsable y su Comunicación» en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), organizó el hackathon «Practica el Juego Responsable» dirigido a estudiantes. El objetivo del concurso fue desarrollar proyectos creativos para comunicar el concepto de juego responsable.

En la primera edición del hackathon, más de 50 estudiantes presentaron 14 propuestas. La actividad estuvo dirigida a estudiantes de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad, así como a estudiantes de masters y cursos de posgrado relacionados con el área de trabajo.

El proyecto ganador, de la Universidad Pontificia de Salamanca, consistió en la creación de un podcast que documentará experiencias de personas que han superado problemas relacionados con el juego. El equipo que se llevó el primer puesto recibió un premio de EUR5.000, repartido entre los miembros y destinado a formación adicional en áreas relacionadas. El jurado también reconoció cinco proyectos finalistas que se destacaron por su creatividad en la comunicación del juego responsable.

La cátedra de la ONCE, en colaboración con la UCM, fue creada hace tres años. Se enfoca en proporcionar recursos e información sobre el juego responsable a través de diversas iniciativas, incluidas conferencias, grupos de enfoque y publicaciones.

España: la ONCE generó 3.187 nuevos empleos en 2023

El Grupo Social ONCE logró crear en 2023 un total de 3.187 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, lo que supone un crecimiento del 4,6 por ciento en el número de trabajadoras y trabajadores hasta los 71.892, con el propósito de alcanzar una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses.

Los datos consolidan al Grupo Social ONCE como cuarto mayor empleador no público en España y el mayor del mundo de personas con discapacidad. De los casi 72.000 empleados actuales, un 61,6 por ciento son personas con discapacidad (44.297) y un 44,4 por ciento son mujeres (31.940 trabajadoras).