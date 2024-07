España: la ONCE generó 3.187 nuevos empleos en 2023

El Grupo Social ONCE es responsable de 1 de cada 191 puestos de trabajo de España.

La inversión social global de la entidad superó los EUR 247m centrada en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad, empleo, educación, accesibilidad e innovación.

España.- El Grupo Social ONCE logró crear en 2023 un total de 3.187 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, lo que supone un crecimiento del 4,6 por ciento en el número de trabajadoras y trabajadores hasta los 71.892, con el propósito de alcanzar una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses.

Los datos consolidan al Grupo Social ONCE como cuarto mayor empleador no público en España y el mayor del mundo de personas con discapacidad. De los casi 72.000 empleados actuales, un 61,6 por ciento son personas con discapacidad (44.297) y un 44,4 por ciento son mujeres (31.940 trabajadoras).

“Somos un gran equipo que convierte íntegramente sus ingresos en nuestro más preciado bien: más y más inversión social; más y más acción social; más y más formación; más y más educación; más y más empleo. Nuestra meta son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión y, con cada empleo, con cada meta alcanzada, nos marcamos nuevos horizontes porque es lo que la sociedad espera de nosotros”, destacó el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en el Informe de Valor Compartido 2023.

Los datos ponen de manifiesto que todas las áreas que componen el Grupo Social ONCE son responsables en 2023 de 1 de cada 191 puestos de trabajo que hay en España, es decir, el 0,52 por ciento del empleo total; y capaces de generar 1 de cada 369 EUR de la riqueza nacional, es decir, el 0,27 por ciento del PBI, según un informe de la auditora PwC.

Estos logros se apoyan en una mejora de los ingresos del Grupo, impulsados por el crecimiento de las ventas de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE en un 8,1 por ciento hasta lograr el récord histórico, con EUR 2.623,8m que, no obstante, apenas representan poco más del 4 por ciento del mercado de juego en España.

Los ingresos del Grupo Social ONCE se reinvierten en su integridad en inversión social, especialmente destinada a la inclusión de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. En esa línea, durante el ejercicio 2023 se destinaron más de EUR 247m directos a estas personas, con programas de cobertura en todos los ámbitos y etapas de la vida, lo que representa un elevado retorno social a la ciudadanía con mayores dificultades.

Ver también: La ONCE alcanza 80.000 obras en su biblioteca digital para ciegos

En este sentido, los ingresos por la venta de loterías de este modelo único en el mundo de Juego Responsable se distribuyeron en premios a los clientes, pago de salarios y acción social: de los EUR 2.623m ingresados, el 56,2 por ciento se destina a pago de premios, concretamente en este 2023 se repartieron EUR 1.475m en todos los puntos de la geografía; un 32,2 por ciento se emplea en pago de salarios y gastos de gestión; un 9,4 por ciento va directo a servicios sociales para personas ciegas y con discapacidad; y un 2,2 por ciento restante queda como remanente, prima de participación de la plantilla y programas de investigación.