Preocupación en Brasil por la intervención de los bancos en el sector de apuestas

La ANJL denunció discriminación y competencia desleal por los bloqueos y restricciones impuestas por las entidades financieras al sector del juego online.

Brasil.- La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) ha mostrado su preocupación ante la información de que algunos bancos, entre ellos Bradesco, están bloqueando cuentas y alertando a sus clientes en relación con las apuestas en plataformas legales de apuestas deportivas. Este tipo de restricciones, según la ANJL, vulneran la legislación brasileña que establece el acceso no discriminatorio a los servicios de pago, afectando negativamente a un sector económico plenamente regulado.

Según enfatizaron desde la ANJL, las leyes brasileñas que legalizan las apuestas deportivas, como las Leyes Nº 13.756/2018 y 14.790/2023, así como las regulaciones del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Deporte, buscan garantizar un entorno seguro y transparente. Sin embargo, instituciones bancarias como Bradesco y Nubank, al bloquear cuentas y restringir accesos, están discriminando a una industria legítima del país, perjudicando su desarrollo y contraviniendo principios legales establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 12.865 de 2013.

Más aún, las «recomendaciones» realizadas por estas entidades financieras de que los usuarios empleen el dinero para otro fin y no para apuestas, es una atribución que no sólo no le corresponde, sino que además supone una competencia desleal ya que deja al sector de apuestas en desventaja con otras industrias.

El mercado de apuestas en Brasil tiene un enorme potencial, ya que se estima que podría generar 60.000 nuevos empleos en los próximos cinco años y contribuir con R$ 20.000m (USD 3.500m) anuales en aportes tributarios. Estos fondos, a su vez, se destinan a áreas clave como la educación, deportes y seguridad pública, aportando beneficios tangibles a la sociedad.

Por lo tanto, la ANJL señala que los bancos deberían centrarse en informar a los apostadores sobre la importancia de hacer apuestas solo en plataformas legales y recomendarlos a consultar el sitio del Ministerio de Hacienda para verificar las apuestas con licencias aprobadas. Este tipo de mensajes ayudarían a fortalecer el sector legal y contribuirían al esfuerzo gubernamental por regular el mercado de manera adecuada.