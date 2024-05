Preocupa el aumento de sitios de apuestas deportivas en Ecuador que no pagan impuestos

Serían 38 en total que no cuenta con RUC y muchas de estas tienen sede en la isla de Curazao.

Ecuador.- Mientras diez sitios de apuestas deportivas cuentan con Registro Único de Contribuyentes (RUC) en Ecuador, otros 38 operan sin RUC y sin pagar impuestos. De acuerdo a una investigación realizada por el medio ecuatoriano Primicias, aunque es fácil encontrar publicidad digital y locales físicos para apuestas en efectivo, rastrear a las empresas detrás de estos sitios es complicado.

Para el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías, detectar si las casas de apuestas son extranjeras o nacionales, qué cantidad de dinero maneja o cuáles son los impuestos que pagan es una información poco clara hasta ahora.

Esto se debe a que muchas de estas empresas registran su actividad económica bajo categorías diferentes. Por ejemplo, la actividad R920003, que corresponde a la gestión de sitios de internet dedicados a juegos de azar virtuales, incluye 17 empresas, pero sólo cinco están relacionadas con pronósticos deportivos, según su razón social.

Además, en la investigación, Primicias identificó cuatro compañías populares de apuestas deportivas que tienen un RUC pero no están registradas bajo la actividad de juegos de azar virtuales, que es la más adecuada según la Superintendencia de Compañías.

Compañías con irregularidades

Aciértala, es una de las tantas casas de apuestas que presenta irregularidades. Con 11 puntos físicos de apuestas y un portal digital, está registrada como venta al por mayor de programas informáticos. En tanto, Ecuabet, patrocinadora de varios equipos de fútbol, está registrada en actividades administrativas y de apoyo de oficina. Sportbet y Betcris, aunque más cercanos a deportes y juegos virtuales, también muestran irregularidades en sus registros. Bet593, que patrocina al Aucas, es el único sitio de apuestas que no está bajo la Superintendencia de Compañías, ya que pertenece a la Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

En Ecuador, al menos 10 empresas de apuestas deportivas operan formalmente con RUC nacional y deben pagar impuestos. Sin embargo, muchas no presentan su información financiera actualizada ni reportan pagos de impuestos. De las nueve empresas activas obligadas a reportar, solo tres han declarado sus ingresos hasta 2023. Además, algunas empresas declaran altos ingresos pero terminan con pérdidas debido a elevados gastos reportados.

Un dato no menor es que la mayoría de las casas de apuestas deportivas en Ecuador son extranjeras, y es difícil saber si tienen RUC en el país, ya que no siempre se puede encontrar su razón social en sus sitios web. Recordemos que la Ley de Eficiencia Económica de diciembre de 2023 exige que estas compañías extranjeras se inscriban en un catastro y obtengan un RUC nacional, pero aún no se ha implementado este registro.

Primicias identificó al menos 38 plataformas de apuestas deportivas y juegos de casino en línea sin un RUC claro en Ecuador. Aunque diseñadas para el público ecuatoriano, muchas de estas plataformas están operadas por empresas en territorios como Curazao, Malta, Suecia o Bielorrusia. Seis de estas empresas patrocinan equipos de fútbol local.

La mayoría de los 38 sitios identificados están en el radar del SRI y figuran en el listado de plataformas digitales de 2020, cuyos servicios están gravados con IVA. En definitiva, la existencia de sitios locales y extranjeros donde se puede apostar en efectivo sin límites, dificulta aún más rastrear el origen de los fondos.