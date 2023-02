Pragmatic Play está en funcionamiento con el operador brasileño Jacare.bet

El acuerdo marca la última expansión de Pragmatic Play en América Latina.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play, proveedor líder de contenido para la industria de iGaming, ha establecido una sociedad con el operador brasileño Jacare.bet en un intento por fortalecer su destacada presencia en la región.

A raíz de una serie de acuerdos recientes en el mercado brasileño, la asociación otorga a los jugadores de Jacare.bet acceso a los populares productos de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales del proveedor, que presentan una variedad de juegos favoritos de los jugadores que han demostrado aumentar los ingresos.

Los tragamonedas lanzados recientemente, como Gems of Serengeti y Shield of Sparta, se incluyen como parte del trato, así como títulos de tragamonedas galardonados como Sugar Rush y Gates of Olympus, junto con una diversa colección de títulos de Live Casino, incluidos los básicos Sweet Bonanza CandyLand y Mega Wheel.

Los clientes de Jacare.bet pueden disfrutar de productos de deportes virtuales como Force 1, Horse and Greyhound Racing gracias a la asociación, y los títulos brindan representaciones detalladas en 3D de una variedad de deportes populares y una amplia variedad de mercados de apuestas.

El acuerdo marca la última expansión de Pragmatic Play en América Latina, con el vibrante mercado brasileño que continúa brindando importantes oportunidades comerciales para el proveedor experimentado.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones latinoamericanas de Pragmatic Play, dijo: “Estamos emocionados de recibir contenido de nuestras tres verticales líderes con el operador brasileño Jacare.bet.

“La asociación nos permite llegar a más jugadores que nunca antes en la región, brindándoles las experiencias memorables por las que nuestros juegos son reconocidos”.

El representante de Jacare.bet dijo: “La adición del contenido premiado de Pragmatic Play a nuestra plataforma será una gran victoria para nuestra marca, y estamos muy emocionados de ver cómo nuestros jugadores responden a las experiencias líderes que se sabe que son. ”