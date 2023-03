Pragmatic Play aumenta su presencia en Brasil tras firmar un acuerdo con SA Esportes

Este acuerdo reafirma la importancia de la región como un importante centro comercial para Pragmatic Play.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha expandido aún más su presencia en el mercado brasileño al firmar un acuerdo con el operador local SA Esportes.

Como el último operador en unirse a la extensa red de socios de Pragmatic Play, los clientes de SA Esportes se beneficiarán del popular contenido de Tragamonedas, Casino en Vivo y Deportes Virtuales del proveedor, que incluye una variedad de títulos únicos que aumentan la participación de los usuarios.

Los tragamonedas recientemente lanzados como Sword of Ares y Big Bass – Keeping it Reel, así como títulos galardonados como Sugar Rush y Gates of Olympus pronto estarán disponibles, junto con una amplia colección de títulos de Casino en Vivo, incluyendo Sweet Bonanza CandyLand y Mega Wheel.

Además, la base de jugadores del operador disfrutará de productos de Deportes Virtuales como Force 1, fútbol, carreras de caballos y galgos, con títulos que proporcionan representaciones detalladas en 3D de los eventos deportivos populares.

El acuerdo brinda un impulso adicional a la presencia de Pragmatic Play en Brasil, reafirmando el estatus de la región como un lugar clave para el operador a la hora de conseguir oportunidades comerciales, al mismo tiempo que continúa en su impresionante trayectoria de dominio en LatAm.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones en Latinoamérica de Pragmatic Play, dijo: “Estamos encantados de llevar tres de nuestras verticales más destacadas con otro operador emergente brasileño. Nuestra presencia en la región continúa cristalizándose con cada adición a nuestra impresionante red de operadores, y esperamos llegar a más jugadores brasileños gracias a nuestra asociación con SA Esportes”.

El representante de SA Esportes dijo: “La variedad de contenido presentado en la cartera de Pragmatic Play es verdaderamente incomparable en el panorama de iGaming, y seremos privilegiados de poder ofrecer sus productos a nuestros clientes. Esperamos que se sientan impresionados por la amplitud de contenido que estará disponible para ellos, y esperamos ver un impulso significativo en nuestras métricas como consecuencia”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta siete nuevos títulos de tragamonedas al mes, mientras entrega juegos de Casino en Vivo y Bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.