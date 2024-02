Play’n GO recibió el premio «Best In-Class» en los iGB Digital Media Awards

El premio reconoció la «creatividad, calidad y consistencia» del contenido de Play’n GO.

Comunicado de prensa.- Play’n GO recibió el premio «Best In-Class» en la edición inaugural de los iGB Digital Media Awards en el marco de ICE London.

El premio reconoce la «creatividad, calidad y consistencia» del contenido de Play’n GO y es un testimonio de los «altos estándares” establecidos por el gigante de los juegos fundado en Suecia.

Esta noticia llega después de un año récord para Play’n GO en 2023, incluido el anuncio de su patrocinio del equipo MoneyGram Haas F1, su número récord de rondas jugadas en un solo día y su mes más exitoso en la historia de la compañía en diciembre pasado.

Andrew Pink, jefe de marca y comunicación de Play’n GO, dijo: «Todo lo que hacemos en Play’n GO es de la más alta calidad, por lo que nos complace aceptar este premio Best In-Class de iGaming Business”.

Y agregó: “Estamos orgullosos de nuestro arduo trabajo y dedicación en esta empresa, y este premio es un testimonio de todo nuestro equipo, tanto aquí en ICE como en todo el mundo. Esperamos con ansias otro año de colaboración con iGB y estamos emocionados de continuar promocionando el mejor contenido de Play’n GO en el futuro”.

Ver también: Play’n GO presentó su último lanzamiento: «Cat Wilde and the Incan Quest»