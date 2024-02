Play’n GO presentó su último lanzamiento: «Cat Wilde and the Incan Quest»

Los fanáticos de la serie de juegos Wilde descubrirán una nueva propuesta con «Cat Wilde and the Incan Quest».

Press release.- Ampliando el portafolio de la serie «Wilde», con títulos como “Rich Wilde”, “Book of Dead“, “Cat Wilde and the Pyramids of Dead and Gerard’s Gambit”, la compañía Play’n GO presenta su último lanzamiento: «Cat Wilde and the Incan Quest«, su aventura hacia Sudamérica en busca de los tesoros perdidos del Imperio Inca.

Durante el juego, los jugadores harán girar los carretes de 5×3 creando combinaciones ganadoras de símbolos en las 10 líneas de pago del juego. Mientras los carretes giran, tendrán la oportunidad de desbloquear una serie de funciones de bonificación, incluyendo las «Re-Spins de Wilds Caídos». Para esta, cada vez que un símbolo Wild aterriza en uno de los tres carretes centrales, permanecerá en los carretes, cayendo un espacio en cada giro subsiguiente hasta caer de los carretes.

George Olekszy, jefe de retención de juegos, señaló: «Estamos más que felices de lanzar un nuevo título en la serie Wilde. Son personajes muy queridos en Play’n GO, y expandirlos con estas nuevas aventuras

es simplemente brillante. No podemos esperar a que los fans se unan a Cat en esta nueva expedición».

Con mecánicas de juego y diseños familiares a los otros títulos de la serie Wilde, además de tener características como las «Re-Spins de Wilds Caídos» y el «Juego de Bonificación de Mantener y

Girar«, «Cat Wilde and the Incan Quest» va a aportar un nuevo giro a la serie.