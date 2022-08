Play’n GO presentó su nuevo tragamonedas Leprechaun’s Vault

El juego presenta una variedad de motivos en los carretes inspirados en la tradición irlandesa, como el sombrero Derby del duende.

Comunicado de prensa.- Play’n GO llama a la suerte de los irlandeses en la última incorporación a su popular serie de títulos de duendes, Leprechaun’s Vault.

Larkin the Lucky Leprechaun parece haber perdido su suerte y encima las traviesas hadas del pantano le robaron las llaves de su bóveda mágica. Los jugadores deberán entonces ayudar a Larkin a recuperar esas llaves y, a cambio, obtendrán las grandes riquezas del suertudo duende mágico que protagoniza este increíble tragamonedas de Play’n GO.

El juego es un tragamonedas en línea clásica de 5×3 carretes con el potencial de otorgar a los jugadores x9000 su apuesta total es clara, divertida y fácil de entender desde el primer giro.

Ver también: Play’n GO desembarca en el mercado de los casinos en línea de Estados Unidos

Durante el juego base, el objetivo es llegar a la función Free Spins donde Larkin te transporta a través del arco iris mágico a su bóveda donde los números de código individuales se suman al número total de Free Spins que obtiene el jugador. Una versión innovadora y complementaria de una característica clásica.

Esto lo lleva a la bóveda donde los tres carretes centrales ahora están configurados en oro y cualquier comodín que caiga dentro de ellos se convierte en Sticky Wilds y permanece allí por el resto de la función. Landing Wild Multipliers ofrece mucho potencial y entretenimiento para el jugador.

El juego presenta una variedad de motivos en los carretes inspirados en la tradición irlandesa, como el sombrero Derby del duende, el trébol de la suerte (no el trébol de cuatro hojas de todos los días) y, cuando entramos en la bóveda de Larkin, remolinos dorados decorativos de inspiración celta decoran las paredes, y la bóveda misma que alberga las ollas de oro del duende.

Este es el cuarto juego que se une a la bóveda temática de duendes en Play’n GO. El primero fue su lanzamiento en 2013, Leprechaun going to Egypt.

La jefa de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, señaló “El tema Leprechaun es popular en la industria, y creemos que la personalidad descarada de Larkin encaja perfectamente con la perspectiva de Play’n GO. Tal vez otro título de temática irlandesa esté en el horizonte”. .. Quién sabe.”

Este novedoso juego se suma a la lista de slots que la compañía viene publicando desde que comenzó el año. Hace pocas semanas, Play’n GO presentó Mega Don, una tragamonedas que nos invita a sumergirnos en el mar para vivir una épica aventura.

Mega Don tiene que ver con la transformación de símbolos y la progresión en el juego. Obtenga tres Scatters para desbloquear Free Spins y actualizaciones de símbolos, cuantos más Scatters caigan en los carretes, más Free Spins y actualizaciones.

Obtener tantos Scatters como sea posible durante los Free Spins desbloqueará Retriggers que seguirán agregando transformaciones a los símbolos del jugador, lo cual es importante no solo en términos de potencial sino también para mantener a los jugadores entretenidos y al borde de sus asientos.

Mega Don es el primer juego que presenta audio implementado a través del nuevo middleware de audio patentado de Play’n GO, SoundStage. Una poderosa herramienta que proporciona una funcionalidad específica para el diseño de audio basado en ranuras. Las aguas tranquilas pronto se tiñen de sangre a medida que aumentan el tono, el tempo y el volumen, por lo que sabemos que la función ‘Snack Time’ está a punto de comenzar. A los jugadores de Mega Don les espera algo especial.