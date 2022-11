Play’n GO presentó su nuevo tragamonedas Canine Carnage

Play’n GO amplía sui cartera de juegos.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se embarca en un poderoso viaje a través del páramo distópico en su título Dynamic Payways, Canine Carnage

Canine Carnage es una ranura clásica en línea con obras de arte inmersivas y un juego dinámico. Los jugadores se unen a Mutt y su manada en un distópico páramo para llegar al cañón canino, donde aguardan una increíble cantidad de recompensas ilimitadas.

Los elementos de recolección de efectivo y los salvajes divisorios son el alma del juego. Los jugadores pueden lograr victorias instantáneas a través de múltiples opciones. Splitter Wilds trabaja dividiendo símbolos en dos (excluyendo dispersas) aumentando el potencial del jugador.

Junto al bulldog con un Bone Cash Collection Symbol durante los giros libres, los premios se pueden duplicar de diferentes maneras. Los jugadores reciben un pago instantáneo y un pago adicional en efectivo.

Tomando las señales de los títulos existentes de Play’n Go Adventure, como The Last Sundown, lanzado a principios de este año, la construcción del mundo de Canine Carnage tiene hermosos paisajes de arena, diseños de personajes distintivos y un sonido envolvente. Los jugadores pueden esperar sentir el peso del A-Paw-Celypse mientras guian a Mutt hacia la victoria en esta aventura de Super Paw-Super.

La jefe de Juegos en Play’n Go, Charlotte Miliziano, señaló: “Si miras nuestra cartera de juegos, nos encantan los títulos protagonizados por animales. También nos gustan las aventuras, por lo que este slot canino es realmente una combinación de nuestras temáticas favoritas”.

Y agregó: “Este juego tiene tantas características innovadoras; estamos seguros que a ciertos jugadores que les encantará. Canine Carnage. Es representativa de cómo Play’n Go empuja los límites creativos, desde los innovadores salvajes de divisores hasta el mundo del juego distópico”.