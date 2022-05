El nuevo tragamonedas está inspirado en los paisajes y temas clásicos del sur de Asia.

Comunicado de prensa.- Play’n GO pregunta si la fortuna está a tu favor con su último lanzamiento, Idol of Fortune.

La serenidad prevalece al ingresar al templo de Ganesha. Un símbolo de la sabiduría, la comprensión y el intelecto que alguien debe poseer para alcanzar la perfección en la vida también aparece, ¿ganesha despejará los obstáculos en el camino de progresión que conduce a riquezas inimaginables?

Inspirado en los paisajes y temas clásicos del sur de Asia, este juego amplía la cartera de Play’n GO a medida que se exploran nuevos temas constantemente. La diversidad de sus títulos significa que hay algo para cada jugador.

La función Wild Prize se activa cuando el carrete de oro está activo y cae un comodín dentro de él. A continuación, se abre un minijuego en el que el jugador debe hacer coincidir tres símbolos de una selección de 12 para ganar el premio Wild.

En la función Free Spins, los jugadores pueden elegir la cantidad de Free Spins y la cantidad de Mystery Reels para dar forma a su juego para una experiencia verdaderamente inmersiva. Existe la posibilidad de que los jugadores ganen hasta 88 símbolos misteriosos con 20 giros gratis si seleccionan Mystery Pick.

Con un estilo pintado, los colores saltan de los carretes, las líneas se arremolinan y los animales cobran vida, logrando nada menos que opulencia.

La jefa de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, dijo: “Estamos orgullosos de la variedad de temas, personajes y estilos de juegos en nuestra cartera, que es solo una de las razones por las que no tiene igual en la industria”.

Y agregó: “Idol of Fortune es el primer juego inspirado en el sur de Asia que hemos hecho desde Rich Wilde and the Pearls of India, pero estamos seguros de que no será el último. Idol of Fortune es simplemente hermoso, los colores, el detalle, aunque comprensible para el jugador, es un logro asombroso del equipo”.