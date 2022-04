Play’n GO presentó la nueva tragamonedas Lordi Reel Monsters

El último título de Music IP lleva el rock monstruoso a las tragamonedas. Además, este juego de alto potencial brinda a los jugadores la oportunidad de multiplicar hasta x4000 su apuesta.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se embarca en un alboroto de rock con su último título de Music IP Lordi Reel Monsters.

¡El Sr. Lordi y su banda de monstruos se levantan de su sueño y hacen señas a todos los trolls, monstruos, demonios y criaturas para que se unan a ellos en su alboroto de rock! Las cosas se van a poner pesadas…

Los jugadores pueden reconocer a la banda finlandesa de heavy metal desde su entrada en Eurovisión 2006 con su éxito icónico, Hard Rock Hallelujah. Sus disfraces monstruosos y tonos pesados ​​​​lo convierten en puro entretenimiento y su nuevo tragamonedas no es diferente.

La función Free Spins alienta al jugador a elegir y hacer clic en una de las dos nuevas canciones de Lordi, Better Hate Than Never y Reel Monster, la segunda fue escrita específicamente para Play’n GO, para jugar en la cuadrícula, adaptando la experiencia incluso al jugador. más lejos.

El diseño del juego recuerda a los cómics de The House of Hammer Horror, que encaja a la perfección con la narrativa de estos hombres-monstruos que emergen de la Tierra, con un espeluznante fondo de cementerio. Podemos ver esto en la lista de tragamonedas más espeluznantes.

Esta clásica tragamonedas de cuadrícula de siete por siete complementa maravillosamente el tema del juego cuando Lordi destruye los símbolos coincidentes en la cuadrícula. Este juego de alto potencial brinda a los jugadores la oportunidad de multiplicar hasta x4000 su apuesta, a través de la función Medidor de carga y Tiradas gratis.

Cada integrante de la banda aprovecha una característica única para un juego verdaderamente dinámico. Esto no solo crea numerosas formas para que se desarrolle la ranura de la cuadrícula, sino que los personajes animados cobran vida y sumergen aún más al jugador en este juego épico.

La jefa de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, señaló: “Nuestra cartera en constante crecimiento de títulos de música IP es incomparable. Podemos explorar diferentes géneros y subgéneros, lo que consolida aún más nuestra versatilidad y diversidad dentro de la industria”.

Y agregó: “Nos enfocamos mucho en nuestros personajes y sus historias en nuestros juegos, y cada miembro de Lordi se presta a la narrativa del juego. ¡El hecho de que cada miembro ya tenga una historia de fondo fue una ventaja! “Los jugadores vienen a nosotros para entretenerse y obtendrán más de lo que esperaban con Lordi Reel Monsters”.