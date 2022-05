Los juegos temáticos de la mitología griega han sido excepcionalmente populares entre los jugadores desde tiempos inmemoriales. Rise of Gods: Reckonings no será la excepción.

Comunicado de prensa.- Play’n GO lanza la próxima edición de su popular serie de mitología griega, Rise of Gods: Reckoning.

En otra realidad, los dioses griegos Zeus, Poseidón y Hades pasaron un tiempo viviendo entre los mortales de la Tierra. Después de derrotar a su padre, el despiadado titán Kronos y encarcelarlo con cadenas, los hermanos decidieron hacer de la Tierra su nuevo hogar.

Pero las cadenas no son suficientes para sostener a un poderoso titán. Con la venganza en su corazón, Kronos pone su mirada en la Tierra. ¿Podrán los hermanos atrapar a su padre para siempre, antes de que sea demasiado tarde?

Los juegos temáticos de la mitología griega han sido excepcionalmente populares entre los jugadores desde tiempos inmemoriales, como Rise of Olympus de Play'n GO, que se lanzó inicialmente en 2018 pero continúa entreteniendo a los jugadores de todo el mundo.

El juego está repleto de potencial tanto en el resultado como en el valor de entretenimiento. El multiplicador de ganancias aumenta con símbolos completamente apilados que caen en el carrete. El Win Multiplier se acumula durante los Free Spins, lo que brinda a los jugadores una visión clara de la progresión a medida que juegan y ven crecer su bote.

Zeus, Poseidón y Hades han recibido un giro contemporáneo en esta edición de la serie de mitología griega de Play’n GO. La barba blanca de Zeus ha sido cambiada por mechones dorados. El Monte Olimpo se ha cambiado por un paisaje urbano melancólico que complementa la narrativa del juego a la perfección y proporciona un nuevo entorno para que evolucionen los personajes.

Una versión realmente refrescante de un clásico que ha logrado un equilibrio inteligente al presentar el desplazamiento reconocible con algo nuevo.

La jefa de Juegos de Play’n GO, dijo Charlotte Miliziano. “Siempre estamos buscando formas de llevar a nuestros personajes a su máximo potencial y las historias de origen son una excelente manera de darles más motivos a los personajes, pero también sumergen a los jugadores más en las historias, las aventuras que viven estos personajes. El jugador puede acompañarlo en el viaje”.