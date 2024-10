Play’n GO presenta su nuevo slot: Stepping Diamonds

Stepping Diamonds mejora la fórmula clásica de las tragamonedas al presentar las mecánicas dinámicas Step’n Win y Lock’n Spin.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presenta Stepping Diamonds, la última y brillante incorporación de 5×3 a su diversa cartera de juegos de tragamonedas.

Stepping Diamonds invita a los jugadores a ingresar a un glamoroso mundo de casino lleno de “gemas relucientes, símbolos de frutas clásicos y un lujoso conjunto de animaciones”. El juego combina el encanto atemporal de las máquinas de frutas tradicionales con la innovadora jugabilidad de Play’n GO, prometiendo una experiencia cautivadora que atrae tanto a los recién llegados como a los entusiastas experimentados de las tragamonedas.

Con las mecánicas dinámicas Step’n Win y Lock’n Spin, Stepping Diamonds mejora la fórmula clásica de los slots que los jugadores conocen y aman. La función Step ‘n Win muestra pasos que van del uno al cinco encima de los carretes en cada giro. Cuando aparece un diamante con marco de oro, multiplica el valor de todos los símbolos de efectivo visibles, también representados por diamantes, que pueden aumentar hasta un multiplicador máximo de x35.

Lock ‘n Spin se activa al obtener seis o más símbolos cash en un solo giro. Esto desbloquea hasta cinco filas con un máximo de 25 posiciones, creando oportunidades para obtener ganancias colosales y agregando un giro emocionante al juego.

Estilísticamente, los fanáticos del género de las máquinas de frutas apreciarán las imágenes vívidas, que recuerdan a los títulos de Play’n GO como Diamonds of the Realm (2021), Disco Diamonds (2020) y Mermaid’s Diamonds (2017). Los carretes cobran vida con colores vibrantes, con frutas, diamantes y símbolos de efectivo sobre un fondo azul marino. Las brillantes animaciones y la interfaz elegante y moderna brindan una experiencia de juego perfecta que combina el encanto clásico con la estética contemporánea.

El embajador de juegos en Play’n GO, Magnus Wallentin, dijo: “Con Stepping Diamonds, nuestro objetivo era aportar una sensación de glamour y emoción al formato de tragamonedas clásico. La combinación de elementos tradicionales de las máquinas de frutas con mecánicas innovadoras crea una experiencia de juego cautivadora que creemos que atraerá a los jugadores que buscan familiaridad y un nuevo giro”.

La compañía agregó que «Stepping Diamonds está listo para convertirse en un favorito entre los entusiastas de las tragamonedas con imágenes impresionantes y una jugabilidad cautivadora».