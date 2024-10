Play’n GO invita a los jugadores a descubrir Lady of Fortune Remastered

Esta video slot de 5×3 retoma el popular título Lady of Fortune, ahora con imágenes mejoradas y una jugabilidad enriquecida.

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a volver a visitar el mundo místico del más allá en Lady of Fortune Remastered, donde el futuro depara riquezas incalculables y revelaciones misteriosas.

Esta video tragamonedas de 5×3 retoma el popular título Lady of Fortune, ahora con imágenes mejoradas y una jugabilidad enriquecida. Con 15 líneas de pago y una serie de funciones de bonificación mágicas, la “Dama de la Fortuna” regresa para guiar a los jugadores en un viaje lleno de misterio, multiplicadores y recompensas fascinantes.

“En Lady of Fortune Remastered cada giro de los carretes podría revelar un vistazo de tu destino. El juego es rico en funciones que invitan a los jugadores a explorar lo desconocido y desbloquear los tesoros escondidos en su interior”, dijeron desde la compañía.

Los símbolos Mystic Wild aparecen durante el juego base y sustituyen a todos los símbolos excepto a los Scatters. Pero eso no es todo: estos comodines también multiplican tu ganancia hasta 5 veces, amplificando la fortuna en un instante.

Desbloquea el bono Pick-a-Prize al conseguir tres símbolos Ouija Planchette Scatter. Los jugadores se enfrentarán a tres cartas del tarot, cada una con un premio oculto. Si los jugadores eligen sabiamente, podrían revelar una recompensa por valor de hasta 1500 veces su apuesta, guiados por los espíritus del más allá.

Cada victoria ofrece la oportunidad de poner a prueba los poderes psíquicos de los jugadores. Predice el color de la siguiente carta en la Ronda de apuesta opcional para duplicar tus ganancias o adivina el palo para cuadruplicarlas.

Los fanáticos del Lady of Fortune original y aquellos atraídos por las tragamonedas llenas de misticismo y adivinación encontrarán en Lady of Fortune Remastered una continuación convincente de un tema querido. Su estética gótica y oscura es similar a algunas de las otras tragamonedas espeluznantes de Play’n GO, como House of Doom (2018) y Rich Wilde and the Tome of Insanity (2024), mientras que sus características cautivadoras la convierten en un juego imprescindible para aquellos intrigados por lo arcano y desconocido.

El jefe de retención de juegos de Play’n GO, George Olekszy, dijo: “Lady of Fortune Remastered reinventa por completo uno de nuestros títulos clásicos, mejorado con imágenes y mecánicas de juego modernas. La atmósfera inmersiva del juego y sus gratificantes características seguramente cautivarán tanto a los nuevos jugadores como a los fanáticos del original”.

Según Play’n GO, «con su mezcla de misticismo, encanto gótico y características emocionantes, Lady of Fortune Remastered cautivará a los jugadores que buscan descubrir su futuro».