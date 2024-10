Play’n GO ya está presente en cinco estados en los Estados Unidos de la mano de DraftKings y Golden Nugget

Play’n GO, que se lanzó por primera vez en EE.UU. en julio de 2022, ya está presente en los estados de Nueva Jersey, Michigan, Connecticut, Pensilvania y Virginia Occidental.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado hoy su asociación en cinco estados con el operador estadounidense líder DraftKings, que también incluye a su marca hermana, Golden Nugget.

Tras su lanzamiento en Nueva Jersey, Michigan y Connecticut a principios de este año, hoy se ha completado la lista de cinco estados regulados en los que Play’n GO está activo y en asociación con DraftKings.

Hasta la fecha, los jugadores de DraftKings en los estados mencionados han disfrutado de títulos clásicos de Play’n GO como «Piggy Blitz», «Fire Joker» y el juego que está arrasando en EE.UU., «Colt Lightning Firestorm», que ahora también están disponibles en Pensilvania y Virginia Occidental.

Play’n GO se asoció por primera vez con DraftKings en mayo de 2024, y no ha perdido el tiempo en lanzarse en cada estado regulado. Tras su primer lanzamiento en EE.UU. en julio de 2022, Play’n GO ya está disponible en cinco estados de EE.UU. con múltiples operadores.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, comentó: «Las marcas DraftKings y Golden Nugget son sinónimo de juego en los Estados Unidos, y estamos entusiasmados por poder fortalecer aún más nuestra asociación con ambas marcas expandiéndonos juntos a estos cuarto y quinto estados».

«Creemos que nuestra cartera de juegos, nuestra preferencia por la integración directa y nuestro compromiso de escuchar a nuestros clientes nos convierten en el mejor proveedor de entretenimiento de casino del mundo y en el socio ideal para cualquier operador. Somos la prueba de que un modelo de negocio sostenible y basado en el entretenimiento es la clave del éxito a largo plazo, y creemos que esto nos permitirá seguir proporcionando contenidos de primera clase en Estados Unidos y más allá durante muchos años», agregó.