Play’n GO presenta su nuevo juego: “Sherwood Gold”

Comunicado de prensa.- Play’n GO reunió a los “Merry Men” y a su intrépido líder, Robin Hood, para robar las monedas del codicioso Sheriff en “Sherwood Gold“.

Este tragamonedas en línea está repleto de emocionantes funciones de bonificación y diseños sorprendentes para una experiencia atractiva y emocionante tanto para los jugadores experimentados como para los recién llegados.

En “Sherwood Gold”, los jugadores se adentrarán en el mundo de esta reconocida leyenda inglesa y ayudarán a este grupo de vagabundos y forajidos a quitarles a los ricos y dárselo a los pobres. Solo hay que girar los carretes de 5×3 y crear combinaciones ganadoras de bienes valiosos en 20 líneas de pago.

A medida que los jugadores realizan sus atrevidos atracos junto a sus aliados, conseguir tres o más “Cash Pouch Scatters” resulta en algunas ganancias instantáneas. Cuantos más “Cash Pouch Scatters” aparezcan, mayor será el premio instantáneo.

Por supuesto, no todos los atracos salen según lo planeado y, a veces, los jugadores tendrán que luchar para salir con su botín. Al conseguir tres o más “Quiver Scatters“, comenzará la emocionante ronda de giros gratis. La cantidad de flechas que caen en los “Quiver Scatters” determina cuántos objetivos pueden disparar los jugadores en un juego de bonificación que tiene lugar antes de la ronda de giros gratis.

Durante este juego de bonificación, los jugadores pueden elegir objetivos para disparar sus flechas y ganar premios especiales con cada uno de ellos. Los premios incluyen ganancias instantáneas, multiplicadores y más giros gratis.

Esta era de leyendas despierta fuego en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. “Sherwood Gold” se une a “Riches of Robin” junto con otras antiguas leyendas inglesas, como “Merlin: Journey of Flame” y “Clash of Camelot”, sumándose a las leyendas medievales en la biblioteca de Play’n GO.

George Olekszy, jefe de retención de juegos de Play’n GO, dijo: “’Sherwood Gold’ es uno de esos títulos que realmente da vida a las leyendas que todos conocemos. El escenario de la Inglaterra medieval, incluidos castillos, bosques antiguos y cuentos míticos, hace maravillas con nuestra imaginación”.

También afirmó: “Estamos increíblemente emocionados de que los jugadores tengan en sus manos este nuevo título y experimenten las características especiales de bonificación que contiene. La anticipación del juego de bonificación Free Spins es genial y realmente puede elevar la adrenalina de los jugadores”.