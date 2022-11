Play’n GO lanzó el nuevo tragamonedas Rise of Olympus 100

El juego es una secuela del clásico de Play'n GO, Rise of Olympus, de 2018.

Comunicado de prensa.- Play’n GO invoca a tres dioses griegos legendarios, una vez más, en el nuevo tragamonedas Rise of Olympus 100. Se trata de una dinámica secuela de tragamonedas en cuadrícula del clásico de Play’n GO, Rise of Olympus, de 2018.

La historia comienza donde el primer juego dejó a estos personajes, con los poderosos hermanos Hades, Poseidón y Zeus. Después de la derrota de su malvado padre Cronos, los tres hermanos se unen y gobiernan el reino juntos.

El modo de juego se parece a su predecesor en los carretes. Sin embargo, esta vez, las cosas se elevan a 100. Los jugadores pueden obtener tres símbolos Scatter para comenzar los giros gratis, que es donde brilla Rise of Olympus 100. Con el potencial de 100 giros gratis a disposición del jugador. El multiplicador también ve una carga de energía de hasta x100.

La popular característica Mano de Dios sigue siendo la misma: elige sabiamente entre Hades, Poseidón y Zeus, ya que las recompensas potenciales del jugador dependen en gran medida del poder de Dios y su efecto en los carretes.

El juego también presenta un premio Clear the Grid, que agrega un multiplicador x50 y al mismo tiempo otorga recompensas instantáneas al jugador.

La directora de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, señaló: “Rise of Olympus es un gran éxito para nosotros. Cuando se lanzó, el juego funcionó bien de inmediato, pero realmente se ha desarrollado en los últimos años y ahora es un clásico”.

“Tenía sentido para nosotros volver a visitar este mundo en Rise of Olympus 100. Queda mucho más de la historia por contar, y realmente decidimos aprovechar las características innovadoras y basadas en decisiones del primer juego. Este título realmente hace honor a su homónimo”, añadió