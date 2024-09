Entretenimiento innovador para casinos: La estrategia de marketing de Play’n GO en EE.UU.

Ebba Arnred, Directora de Marketing y cofundadora de Play’n GO, habla de la estrategia de la empresa para replicar en Norteamérica el éxito obtenido en Europa, haciendo hincapié en la innovación y en las asociaciones basadas en la calidad.

Entrevista.- Play’n GO lleva más de una década siendo uno de los principales proveedores de juegos en Europa, y su última estrategia consiste ahora en repetir ese éxito en Norteamérica.

La directora de marketing y cofundadora de la empresa, Ebba Arnred, cree que la calidad de la cartera de Play’n GO, unida a un marketing sólido y colaborativo que atraiga a un público ajeno al igaming, es la fórmula ganadora.

Una vitrina cargada de trofeos

Play’n GO colecciona premios más rápido de lo que giran los rodillos de sus tragamonedas. El año pasado, el innovador desarrollador sueco se anotó un triplete de galardones: «Proveedor de Tragamonedas del Año», «Proveedor de Móviles del Año» y «Juego del Año». Aunque Play’n GO lleva casi dos décadas de éxitos, los dos últimos años han sido especialmente emocionantes para la marca, ya que señalan la expansión de Play’n GO en el mercado estadounidense del juego electrónico.

«Aunque cada mercado es diferente, yo no diría que nuestra estrategia norteamericana se desvía significativamente de la europea, en el sentido de que nuestro objetivo sigue siendo poner en manos de los jugadores el mejor entretenimiento de casino online posible para que lo disfruten de forma sostenible», afirma la directora de marketing y cofundadora, Ebba Arnred, en diálogo con iGB.

Un desembarco a lo grande en Norteamérica

Actualmente, Play’n GO está presente en cinco estados de EE.UU. (MI, NJ, WV, PA y CT) y en Ontario y Quebec (Canadá). Asociándose con operadores como BetRivers, PlayStar y, más recientemente, DraftKings, Play’n GO sigue dispersando su cartera de 300 tragmonedas por Norteamérica.

Al referirse a la entrada de Play’n GO en el mercado del juego online de EE.UU., Arnred comenta cómo la identidad de marca bien establecida de la empresa les permitió tomarse su tiempo para forjar alianzas que reflejaran el espíritu de Play’n GO de una experiencia centrada en el jugador y orientada a la calidad.

«Hace ya un par de años que entramos en Estados Unidos, y creo que nuestro crecimiento en el mercado ha justificado absolutamente nuestro planteamiento. Desde el punto de vista del proveedor, nunca hemos creído que fuera una carrera. Nos hemos tomado nuestro tiempo para entender el mercado estado por estado, y eso está dando sus frutos. Ahora estamos presentes en cinco estados y seguimos de cerca las oportunidades que se presentan a medida que otros avanzan hacia la legislación».

«El objetivo siempre ha sido encontrar los socios adecuados en los mercados adecuados para ofrecer nuestra cartera de títulos de primera calidad», prosigue. «Confiamos plenamente en la calidad de nuestros contenidos, por lo que nos hemos permitido el lujo de centrarnos en establecer esas relaciones profundas y valiosas con los operadores que son necesarias para triunfar en EE UU. Estamos eligiendo a los socios adecuados y añadiendo otros nuevos cada mes».

Play’n GO x MoneyGram Haas F1

Play’n GO tiene la misión de transformar la industria del juego online expandiéndose al mundo del entretenimiento. Una de las formas en que el desarrollador logra esto es aprovechando eventos populares en los mercados en los que quiere infiltrarse, utilizando la cobertura mediática resultante para generar conciencia de marca entre un público más amplio.

Un ejemplo de ello es la asociación de Play’n GO con el equipo de F1 MoneyGram Haas. Anunciada en noviembre de 2023, la colaboración «tomó a gran parte del sector por sorpresa», afirma Arnred. «La gente no está acostumbrada a ver que un estudio de juegos haga una jugada de marca de tan alto perfil y de cara al consumidor».

El acuerdo, según Arnred, tiene sentido por múltiples razones. «En primer lugar, se trata de reconocer lo que la marca Play’n GO significa para los jugadores. No somos un estudio de contenidos más; los aficionados a los casinos de todo el mundo confían en nosotros para superar los límites y crear juegos de éxito. Los jugadores prestan atención cuando se desplazan por los vestíbulos de los casinos y ven el logotipo de Play’n GO porque inmediatamente les trae a la mente muchos clásicos».

La asociación difumina las líneas entre las industrias del juego y del entretenimiento en más de un sentido. No solo muestra a Play’n GO emergiendo en el ámbito global del marketing deportivo, sino que también introduce a los pilotos del equipo, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, en la industria del juego electrónico. Junto con el director del equipo, Ayao Komatsu, ambos asistieron a eventos de igaming y hablaron de sus experiencias como deportistas del automovilismo en el panel patrocinado por Play’n GO.

Aunque el juego y el automovilismo puedan parecer dos áreas de entretenimiento opuestas, Arnred insiste en que en realidad son dos caras de la misma moneda. Considera que la asociación es una «combinación perfecta», que une los valores fundamentales de Play’n GO de juego seguro y entretenimiento de alto valor.

«Al igual que los mercados en los que operamos, MoneyGram Haas F1 Team pertenece a una industria muy regulada en la que el entretenimiento debe equilibrarse con un enfoque absoluto en la seguridad y la sostenibilidad. Estamos obsesionados con la tecnología, y ambas industrias son increíblemente rápidas. Los paralelismos son evidentes y, de hecho, muy interesantes de observar».

Y añade: «El alcance global de este deporte y la creciente popularidad de la que goza actualmente en algunos de nuestros mercados clave, especialmente en EE.UU., significaba que la asociación MoneyGram Haas F1 Team era una oportunidad demasiado buena como para desaprovecharla».

Play’n GO x DraftKings

Cada nuevo mercado regulado ofrece nuevas oportunidades de crecimiento y un nuevo grupo de jugadores que atraer. El auge del marketing en las redes sociales ha demostrado que la estrategia no tiene por qué ser necesariamente un escaparate de un producto. «Incluso como empresa B2B, nos hemos convertido en una marca B2C fuerte», reconoce Arnred y explica cómo el simple hecho de poner tu marca delante de más gente puede ser suficiente para despertar el interés de un nuevo grupo demográfico.

Esta idea es algo que Play’n GO ha estado utilizando para expandirse en las principales jurisdicciones de igaming, dando lugar a la colaboración MoneyGram Haas F1. También es algo que DraftKings, una de las asociaciones más recientes de Play’n GO, hace bien. Adepto a utilizar el humor para atraer a sus fieles seguidores en las redes sociales, DraftKings es una de las marcas de igaming más populares y reconocibles de Norteamérica.

«Por supuesto, DraftKings no necesita presentación», dice Arnred. Son imprescindibles si quieres llegar a una gran parte del mercado estadounidense, y ha sido un placer trabajar con ellos porque ya coincidimos en cómo entendemos a la audiencia y cómo queremos construir para ella en el futuro».

«Empezamos a trabajar con ellos en Connecticut a principios de año y, desde entonces, hemos añadido Nueva Jersey. Se centran en ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible, y creemos que nuestro contenido desempeñará un papel muy importante en el futuro».

Más allá de los tragamonedas: Play’n GO Music

Lanzada en diciembre de 2023, Play’n GO Music es la nueva división musical del operador. Del mismo modo que la asociación con la F1 impulsa la marca Play’n GO entre los aficionados al deporte, Play’n GO Music pretende aumentar la notoriedad de la marca transformando la banda sonora de los tragmonedas-que, hasta ahora, funcionaba como un mero complemento del juego- en un producto consumible.

«Durante mucho tiempo, la música, y el audio en general, han sido un componente ignorado del entretenimiento en los casinos. La mayoría de la gente lo trataba como algo secundario en lugar de como un aspecto integral de la experiencia en su conjunto», dice Arnred.

«Siempre hemos sido diferentes en ese sentido. Desde el principio, siempre hemos invertido en el aspecto musical de nuestros juegos, creyendo que era de crucial importancia para la experiencia de juego. Desde el principio supimos que existe una cierta alquimia a la hora de construir grandes tragamonedas. Cuando funciona bien, cada elemento se combina en algo más grande que la suma de las partes. Y la música es realmente fundamental para crear esas experiencias memorables».

Cuando Play’n GO Music se lanzó el pasado diciembre, el proveedor ya estaba haciendo un esfuerzo adicional para que las bandas sonoras de sus tragamonedas destacaran. «Hugo Legacy es probablemente el mejor ejemplo de ello: trabajamos con la Orquesta Sinfónica Checa de Praga, ganadora de 62 Grammy, para componer y grabar 13 temas originales para el juego», reflexiona Arnred.

Sin embargo, la creación de una división musical pionera en el sector ha llevado las composiciones sonoras del operador a cotas vertiginosas. «Nos encontramos trabajando con tantos artistas increíbles en una gama de música muy ecléctica, que queríamos hacer algo más con ella que simplemente incluirla en los títulos. Ese fue el origen de Play’n GO Music», explica Arnred.

La creatividad sigue fluyendo en los rodillos

La plataforma es una innovadora estrategia de marketing que ayuda a Play’n GO a promocionar tanto los juegos nuevos como los ya existentes, como la serie Gargantoonz. «Gargantoonz fue nuestro primer lanzamiento de Play’n GO Music», explica Arnred. «El juego es uno de los más exitosos de los últimos años, y a los fans les encanta su banda sonora».

«Nos asociamos con la artista de dream pop de Los Ángeles KEANA para grabar una versión especial de Supernova, del juego. Ha sido una forma estupenda de presentar el título a un público nuevo y, al mismo tiempo, dar a los fanáticos de siempre la oportunidad de disfrutarlo de una forma totalmente nueva». Play’n GO Music también ofrece remezclas de la banda sonora de Reel Monsters, álbumes recopilatorios de audios de tragamonedas icónicos y colaboraciones artísticas adicionales.

Además de lanzar composiciones originales, Play’n GO ha estado utilizando su plataforma Spotify para compartir las playlists de MoneyGram Haas F1 Team durante toda la temporada de carreras. «Hemos colaborado directamente con el equipo, desde Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen hasta el personal de la trastienda, para crear listas de reproducción con sus canciones favoritas para animarse los fines de semana de carreras. Los aficionados pueden acceder a ellas directamente desde la página de Spotify de Play’n GO Music».

«Además», continúa Arnred, «también hemos lanzado un single exclusivo, Quantum Rush, en una colaboración inédita con el artista de EDM Humansion y el equipo MoneyGram Haas F1 Team. El tema ya está siendo muy popular entre los aficionados y el personal del equipo antes de sus carreras».

Los próximos pasos de Play’n GO en el entretenimiento de casino

Cuando se le pregunta sobre lo que los jugadores pueden esperar a continuación de Play’n GO, Arnred deja en claro que lo mejor está aún por llegar.

«Sencillamente, más entretenimiento de casino online sostenible y de primera clase. Ya estamos presentes en más de 30 mercados regulados de todo el mundo y seguimos subiendo la vara de lo que significa realmente ser un proveedor de entretenimiento de casino y de lo que es posible en este espacio. No hay más que ver nuestro último éxito, Tome of Insanity, y el enorme éxito mundial que ha cosechado en los últimos meses. 2024 ya se perfila como el año más exitoso de nuestra historia, y nuestro plan para 2025 es ir aún más lejos».