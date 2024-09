Play’n GO anuncia una nueva asociación con bet365 en Nueva Jersey

Gracias al acuerdo, más de 50 títulos clásicos de Play’n GO estarán disponibles para los jugadores de bet365 en Nueva Jersey.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado hoy una nueva asociación de operadores en el estado de Nueva Jersey con el operador bet365.

Esta asociación será la sexta de Play’n GO en Nueva Jersey y verá títulos legendarios de Play’n GO disponibles para los jugadores en el estado, incluidos Book of Dead, Rise of Olympus 100 y Colt Lightning.

Play’n GO ya está disponible en cinco estados de Estados Unidos y 30 jurisdicciones de todo el mundo, con la misión de estar disponible en todos los mercados regulados del mundo.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, dijo: “Agregar un operador del calibre de bet365 siempre es emocionante y estamos ansiosos por ver nuestros juegos en vivo con ellos en Nueva Jersey, uno de nuestros mercados más importantes”.

Y agregó: “Ha sido un gran año para Play’n GO en los Estados Unidos y estamos demostrando que un enfoque sostenible y basado en la seguridad de los jugadores es el camino hacia el éxito en todos los mercados regulados. Esperamos muchos años de prosperidad con bet365 en los Estados Unidos, replicando nuestro éxito conjunto en Europa, donde nuestras empresas comenzaron a trabajar juntas”.

Ver también: Entretenimiento innovador para casinos: La estrategia de marketing de Play’n GO en EE.UU.

Un portavoz de bet365 dijo: “Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Play’n GO al mercado de Nueva Jersey. Estamos decididos a ofrecer la mejor experiencia al jugador en todos los mercados en los que operamos, y agregar el contenido de Play’n GO a nuestra plataforma es importante para esa misión”.