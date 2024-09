Play’n GO invita a los jugadores a descubrir su último lanzamiento: «Kingdom Below»

La nueva aventura de Play’n GO está ambientada en el corazón del infierno.



Comunicado de prensa.- Play’n GO convoca a los jugadores a desafiar el infierno y descubrir tesoros incalculables en su nuevo tragamonedas, «Kingdom Below». Ambientado en el abrasador corazón del infierno, «Kingdom Below» desafía a los jugadores a unirse a Ignis, el temible gobernante del inframundo, en una búsqueda de premios misteriosos y tesoros escondidos.

«En este traicionero tragamonedas de cuadrícula 5×4, la línea entre el peligro y la recompensa se desdibuja, ofreciendo a los amantes de las emociones fuertes la oportunidad de enfrentar las llamas y salir victoriosos con el botín del infierno», explicaron desde la compañía.

El reino del inframundo es un dominio en donde cada giro acerca a los jugadores a riquezas incalculables, o más cerca de la derrota. Con la «traviesa Bestia», el leal compañero de Ignis, supervisando cada carrete, los jugadores se encontrarán luchando para sortear los ardientes desafíos del Infierno.

La Bestia, leal a Ignis, desciende en picado para recoger símbolos de agarre de los carretes y añadir su valor a tus ganancias. Con un rápido movimiento de su cola, puede incluso recolectar recompensas adicionales de Abajo, asegurando que su participación en las riquezas del inframundo sea cada vez mayor.

El juego cuenta con funciones de bonificación como «Slide n Grab» y «Free Spins» con su correspondiente bonificación «Pick a Fire«, que mejora cada giro con efectos especiales como multiplicadores.

Los fanáticos de aventuras oscuras y emocionantes como «Rich Wilde and the Tome of Insanity» (2024), y aquellos que han disfrutado de títulos llenos de mitos y leyendas como la serie «Rise of Olympus«, encontrarán en «Kingdom Below» una experiencia cautivadora.

Desde el desarrollador aseguraron que el mundo detallado y la mecánica desafiante del juego recuerdan a otros títulos de Play’n GO que traspasan los límites de la narración en los juegos electrónicos, lo que lo convierte en un juego imprescindible para los jugadores de tragamonedas.

El jefe de retención de juegos de Play’n GO, George Olekszy, dijo: «‘Kingdom Below’ es una incorporación apasionante a nuestra línea, que combina una jugabilidad intensa con una narrativa cautivadora. La Bestia es un personaje que los jugadores no olvidarán pronto y estamos emocionados de que todos experimenten la emoción y el peligro que conlleva aventurarse en las profundidades de este dominio ardiente».

Con su combinación única de características y narración inmersiva, «‘Kingdom Below’ está destinado a cautivar a los jugadores que sean lo suficientemente audaces como para enfrentar el calor», cerraron desde la compañía.