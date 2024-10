Play’n GO fue reconocido como «Proveedor de Software del Año» en los premios EGR Italia

Ebba Arnred, Directora de Marketing y Cofundadora de Play’n GO, celebró la obtención del premio.

Comunicado de prensa.- Play’n GO fue galardonado con el premio al «Proveedor de Software del Año» en la ceremonia anual de los Premios EGR Italia que se llevó a cabo en Roma.

Play’n GO ha tenido un 2024 estelar en Italia, con incrementos en la cantidad de jugadores, rondas jugadas y GGR (Gross Gaming Revenue) año tras año. Juegos como «Book of Dead», «Tome of Madness» y «Rise of Olympus 100» continúan resonando fuertemente entre los jugadores de Italia, y este premio es testamento del éxito continuado y dominancia del legendario estudio de juegos.

La empresa cuenta con un catálogo de más de 350 juegos premium, y está en camino de lanzar más de 50 juegos solo en 2024.

Ebba Arnred, directora de marketing y cofundadora de Play’n GO, dijo “Nos sentimos honrados de recibir este premio por parte del equipo de EGR Italia, y es un testamento para todo el equipo aquí en Play’n GO. Quisiera agradecer a todos en EGR, a los jueces y especialmente a nuestros socios operadores italianos, sin quienes ganar este premio no sería posible. Nos enorgullece ser el mejor proveedor de entretenimiento para casinos del mundo; premios como este no solo afirman esa creencia sino que nos recuerdan su importancia. Esperamos defender nuestro premio en 2025, mientras continuamos ofreciendo el contenido de mejor calidad por el que somos famosos».