Play’n GO anuncia el lanzamiento de su nuevo video slot: «Baron: Lord of Saturday»

Play’n GO invita a los jugadores a «reclamar su billete para la mejor fiesta del más allá» en su último lanzamiento.

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a cruzar temporalmente el umbral hacia el más allá en «Baron: Lord of Saturday». Respecto a su último lanzamiento, la compañía dijo: “Cuida tus pasos al poner un pie en estos místicos pantanos, donde la barrera entre los vivos y los muertos se ha debilitado, en preparación para las festividades… Porque es aquí donde el legendario Barón Samedi alberga la celebración más grande del más allá”.

Este video slot de 5×4 sumerge a los jugadores en un mundo donde los muertos se mezclan con los vivos bajo un cielo iluminado por la luna, y cada giro podría revelar magia antigua e incalculables recompensas del más allá.

“Baron: Lord of Saturday” da vida a la atmósfera inquietante pero encantadora de la cultura vudú. Los carretes están llenos de símbolos que evocan el espíritu del pantano (calaveras, pociones, muñecos vudú y los espeluznantes rostros de los no-muertos), todo ello en contraste con un pantano resplandeciente que pulsa con energía de otro mundo.

El juego está repleto de características que mantienen a los jugadores al borde de sus asientos, incluidos «Random Wilds», «Wild Reels» y la codiciada ronda de «Free Spins» que ofrece la posibilidad de desbloquear «Wild Multipliers» de hasta x10.

Los «Wild Reels» pueden aparecer durante cualquier giro, donde un carrete entre los carretes 2, 3 y 4 se vuelve completamente «Wild». Esto reemplaza todos los demás símbolos en el carrete con «Wilds», agregando un giro emocionante al juego.

Los fanáticos de los tragamonedas llenas de misticismo y temas sobrenaturales encontrarán en «Baron: Lord of Saturday» una emocionante incorporación al portafolio de Play’n GO. Su estética gótica y oscura es similar a otros tragamonedas espeluznantes como “House of Doom” (2018) y “Rich Wilde and the Tome of Insanity” (2024), mientras que sus características cautivadoras la convierten en un juego imprescindible para aquellos intrigados por lo arcano. y desconocido.

George Olekszy, jefe de retención de juegos en Play’n GO, dijo: “’Baron: Lord of Saturday’ ofrece a los jugadores un viaje inmersivo al mundo místico del vudú y el más allá. Con sus características atractivas y su diseño atmosférico, estamos seguros de que cautivará tanto a los nuevos jugadores como a los fanáticos de nuestros títulos anteriores. ¡Y también llegó justo a tiempo para Halloween!”

Con su mezcla de misticismo, encanto gótico y características emocionantes, “Baron: Lord of Saturday” cautivará a los jugadores que estén listos para experimentar la celebración más prestigiosa del más allá.