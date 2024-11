Play’n GO celebra la obtención de múltiples premios en los 5 Star Media Awards

El gigante sueco del juego obtuvo el premio a “Proveedor de tragamonedas del año” por segundo año consecutivo. Además, fue galardonado como “Proveedor de casino del año RNG” y se quedó con una serie de premios individuales.

Comunicado de prensa.- Play’n GO celebra su paso exitoso por los codiciados 5 Star Media Awards de 2024, luego de haberse alzado con cinco importantes premios en la ceremonia.

El legendario estudio de juegos obtuvo un segundo premio consecutivo de «Proveedor de tragamonedas del año», además de ser nombrado «Proveedor de casino del año RNG». La compañía también obtuvo tres de los premios “Top 20” de 5 Star Media para la cofundadora y CMO Ebba Arnred, el director de Desarrollo Comercial Stuart Trigwell y el director de Marca y Comunicación, Andrew Pink.

Play’n GO ha disfrutado de un año histórico en 2024, abriendo nuevos caminos al ingresar al mercado sudafricano, además de expandir su presencia en Estados Unidos.

Ebba Arnred, cofundadora y directora de marketing de Play’n GO, comentó: “Siempre estamos muy contentos de que nuestro trabajo sea reconocido en los distintos premios a lo largo del año, pero ganar cinco de una sola vez es algo casi sin precedentes. Es muy especial recibir el premio ‘Proveedor de tragamonedas del año’ por segundo año consecutivo, y el ‘Proveedor de casino del año de RNG’ es otra pluma bien recibida en nuestra gorra”.

Y agregó: “Nos gustaría agradecer a 5 Star Media y a todo el panel de jueces, así como a todo nuestro equipo aquí en Play’n GO, sin quienes estos premios simplemente no serían posibles. A nivel personal, también me gustaría expresar mi gratitud por el reconocimiento individual del premio 5 estrellas ‘Top 20’”.

Stuart Trigwell, director de Desarrollo Comercial de Play’n GO, agregó: “Me gustaría expresar un sincero agradecimiento a 5 Star Media por ser reconocido en sus premios ‘Top 20’. Hacemos nuestro trabajo no por elogios individuales sino por el éxito de todo el negocio, por lo que es fantástico ver a Play’n GO tan bien representado en todos los ámbitos”.

Andrew Pink, director de Marca y Comunicación de Play’n GO, dijo: “La ambición principal de Play’n GO es ser el mejor proveedor de entretenimiento que existe. Además de producir algunos de los juegos más jugados y los personajes más queridos del mundo, esa ambición a menudo se materializa mediante cosas que en gran medida no son vistas por quienes están fuera de la empresa. Es muy gratificante para todos en Play’n GO ser reconocidos como ‘Proveedor de tragamonedas del año’. El año que viene puede que sea el mejor y el más grande hasta ahora”.