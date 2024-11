Play’n GO suma «Legion Gold and the Sphinx of Dead» a su serie «Legion Gold»

El último lanzamiento de Play’n GO combina el poder militar de la antigua Roma con el misterioso encanto de la mitología egipcia y la búsqueda de tesoros.

Comunicado de prensa.- «Legion Gold and the Sphinx of Dead» es la última y emocionante entrega de la serie «Legion Gold» de Play’n GO, que combina el poder militar de la antigua Roma con el misterioso encanto de la mitología egipcia y la búsqueda de tesoros. Ambientado en las abrasadoras arenas de Egipto, los jugadores dirigirán su legión a través de terrenos traicioneros en busca de tesoros olvidados enterrados en las profundidades del desierto.

Como comandante romano, los jugadores se enfrentarán tanto a adversarios egipcios como al poder críptico de la propia Esfinge. «Cada giro de los carretes acerca a los jugadores a descubrir las riquezas escondidas en las arenas, mientras su legión lucha en una intensa lucha entre dos de las civilizaciones más grandes de la historia», explicaron desde Play’n GO.

Funciones clave como «Gold Re-Spins» y «Mega Free Spins» se suman a la profundidad estratégica del juego, permitiendo a los jugadores bloquear valiosas monedas de oro en su lugar y aprovechar enormes multiplicadores de 1000x. La función «Mega Free Spins», con su colosal Mega Símbolo 3×3, recorre los carretes como una tormenta de arena en el desierto, brindando a los jugadores la oportunidad de profundizar en la tumba de la Esfinge para obtener recompensas aún mayores.

Los fanáticos de «Legion Gold Unleashed» (2024) reconocerán la sensación de poder y mando en este tragamonedas de temática romana, mientras que los entusiastas de títulos como «Rich Wilde and the Book of Dead» (2016) apreciarán los elementos mitológicos egipcios entretejidos en el diseño. Con su atmósfera inmersiva y su intrincada atención al detalle, «Legion Gold and the Sphinx of Dead» también cautivará a los jugadores que disfrutaron de antiguos títulos de temática militar como «Scourge of Rome» (2024) y «Undefeated Xerxes» (2024).

Magnus Wallentin, embajador de juegos de Play’n GO, dijo: «‘Legion Gold and the Sphinx of Dead’ es un choque monumental entre dos civilizaciones icónicas. Al combinar la disciplina romana con el misterio egipcio, los jugadores sentirán que están liderando su propia legión para reclamar el tesoro supremo. La aventura es verdaderamente una experiencia única y los fanáticos de ambas series disfrutarán explorando esta nueva dinámica».