Play’n GO anuncia una asociación con Resorts Digital Gaming

Las compañías firmaron un acuerdo en Nueva Jersey.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció una nueva asociación con Resorts Digital Gaming en Nueva Jersey. Play’n GO ingresó al estado norteamericano en septiembre de 2022, poco después de su primer lanzamiento en Estados Unidos a través del estado de Virginia Occidental en julio de ese año. Desde entonces, ha visto sus juegos en vivo en Michigan, Pensilvania y, más recientemente, Connecticut.

Boyd Interactive adquirió Resorts Digital Gaming en septiembre de 2024. Este anuncio permite a los jugadores del grupo en las marcas www.resortscasino.com y www.mohegansuncasino.com en Nueva Jersey obtener acceso a una multitud de títulos de juegos clásicos de Play’n GO, como el legendario Book of Dead, Rise of Merlin, and Rise of Olympus.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, comentó: “Nueva Jersey ha sido de crucial importancia para nuestras operaciones en Estados Unidos durante más de dos años, por lo que es un gran placer hacer este anuncio junto con Resorts Digital Gaming.

“La compañía une dos marcas de operadores reconocibles al instante, y la incorporación de los juegos de Play’n GO será de enorme beneficio mutuo. Nos describimos con confianza como el proveedor de entretenimiento de casino líder en el mundo, y asociaciones como ésta son de gran importancia para nosotros a la hora de establecer esa idea. Estamos entusiasmados de ver florecer esta asociación”.

Ver también: Play’n GO devela sus últimas novedades y lanzamientos en un nuevo episodio de «The GO Show»

Jim Ryan, CEO de Boyd Interactive, agregó: “Todo el equipo de Resorts Digital Gaming está entusiasmado de llevar los juegos de Play’n GO a nuestros jugadores. Play’n GO es una de las marcas de iGaming líderes en el mundo y estamos seguros de que nuestros jugadores están tan emocionados como nosotros de ver esos títulos de Play’n GO tanto en www.resortscasino.com como en www.mohegansuncasino.com”.