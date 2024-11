Play’n GO Music lanza «Piggy Blitz Disco Gold Visualiser»

Este video exclusivo de tres minutos se lanza junto con la presentación del nuevo tragamonedas online de 6×4, «Piggy Blitz Disco Gold».

Comunicado de prensa.- Play’n GO lanzó su primer video musical oficial, «Piggy Blitz Disco Gold Visualiser«, que da vida a Mr. Piggy Blitz y a sus icónicas vibraciones disco como nunca antes.

Este video exclusivo de tres minutos se lanza junto con la presentación del flamante tragamonedas online de 6×4, «Piggy Blitz Disco Gold«, invitando a los fanáticos y jugadores a bailar junto al propio Sr. Piggy Blitz mientras ilumina la pista de baile.

El dinámico video muestra una combinación de la alegre banda sonora del juego, con Mr. Piggy Blitz bailando en perfecta sincronización con la música.

Lleno de la energía de las luces de neón de los años 80 y diseñado para cautivar a los fanáticos tanto del juego como de la cultura musical retro, el video sirve como la banda sonora definitiva del último lanzamiento de Play’n GO.

«Piggy Blitz Disco Gold» es una electrizante secuela del tragamonedas online de 6×4 que sumerge a los jugadores en un mundo de diversión disco de los 80. El juego está repleto de funciones como «Cash Coins», «Piggy Banks» y «Gold Piggy Feature», que brindan a los jugadores infinitas oportunidades para ganar premios enormes, con ganancias potenciales de hasta x5,000 la apuesta.

Ver también: Play’n GO anuncia una asociación en Nueva Jersey con Hard Rock Digital

Ebba Arnred, directora de marketing y cofundadora de Play’n GO, dijo: “El equipo de Play’n GO Music ha trabajado incansablemente para crear algo verdaderamente especial para nuestros fanáticos, capturando la emoción y la energía de ‘Piggy Blitz Disco Gold’ de una manera que resonará tanto en los fanáticos del igaming como en los amantes de la música». Luego, agregó: “El legendario estilo retro de ‘Piggy Blitz’ nunca se ha visto mejor, y no podemos esperar a que todos presionen play, se diviertan y experimenten la emoción de la pista de baile disco”.