Play’n GO devela sus últimas novedades y lanzamientos en un nuevo episodio de «The GO Show»

El último episodio de «The GO Show» de Play’n GO anticipa los nuevos lanzamientos de Play’n GO, las impresiones de un viaje por las rutas de Estados Unidos para reunirse con clientes clave y lo más destacado de G2E Las Vegas.

Comunicado de prensa – Acaba de publicarse un nuevo episodio de «The GO Show», el web show mensual de Play’n GO, que viene cargado de sorpresas.

La edición de noviembre de «The GO Show» ha mezclado nuevos lanzamientos con un atractivo viaje por Estados Unidos y lo más destacado de la asistencia de Play’n GO a la Global Gaming Expo (G2E) de Las Vegas. Además, Play’n GO ha desvelado algunas novedades de cara a la temporada festiva, que está a la vuelta de la esquina.

Nuevos lanzamientos de juegos: «Piggy Blitz Disco Gold» y «Rich Wilde and the Pearls of Vishnu»

Uno de los anuncios más destacados fue el lanzamiento de «Piggy Blitz Disco Gold«, una secuela que promete no solo un juego vibrante, sino también oportunidades lucrativas para los jugadores.

Con el característico «Piggy Blitz», este tragamonedas online de 6×4 permite a los jugadores conseguir premios instantáneos e introduce un elemento de segunda oportunidad en el juego base. Sin embargo, la verdadera emoción comienza con la función de tiradas gratuitas, en la que los jugadores pueden elegir entre «Free Mystery Spins» o «Blitz Spins». Este elemento de decisión mejora la experiencia del jugador al incorporar oportunidades para subir de nivel, obtener multiplicadores más altos y conseguir más tiradas.

Los presentadores de «The GO Show» también han anunciado el regreso de Rich Wilde. En este nuevo título, «Rich Wilde and the Pearls of Vishnu», las apuestas son más altas que nunca. El juego base cuenta con un multiplicador progresivo por cada nueva caída, mientras que tres símbolos scatter activan la función de tiradas gratuitas. Una vez que los jugadores están en las tiradas gratuitas, tienen que estar atentos a los símbolos de Perla, ya que otorgan tiradas adicionales y aumentan el multiplicador. El juego base también incluye una función de bonificación en la que los jugadores se aventuran por el Templo Antiguo para encontrar tesoros ocultos.

Play’n GO se anticipa a las fiestas con un lanzamiento especial

Sumándose a la temporada festiva, Play’n GO también ha anunciado el lanzamiento de «Boat Bonanza Christmas», una edición navideña del popular juego de pesca. Esta versión añade un toque estacional con gráficos de temática navideña, espíritu festivo y nuevas recompensas.

La expansión de «Wildest Gambit»

Basándose en el éxito de Gerard’s Gambit del año pasado, el equipo ha introducido «Wildest Gambit», una expansión que continúa el tema de educar a los jugadores sobre la mecánica de los tragamonedas. Sin embargo, este nuevo lanzamiento tiene un giro: Play’n GO quiere que los jugadores conozcan a la familia Wilde.

Este juego tiene tres niveles diferentes para empezar y todos están basados en la familia Wilde. Cada uno de sus miembros tiene su propia aventura y localización. Esta entrega lleva a los jugadores por tres lugares distintos -Chile, Perú e India-, cada uno con comodines únicos inspirados en juegos anteriores, como comodines múltiples, comodines pegajosos y comodines expansivos. Al completar los desafíos en estos lugares se desbloquea el destino final: Egipto, donde todos los comodines convergen para revelar grandes premios.

«Sobek’s Godly Spins»: una aventura mítica

Otro lanzamiento destacado es «Sobek’s Godly Spins», un tragamonedas de 5×3 con 30 líneas de pago que gira en torno al dios del Nilo con cabeza de cocodrilo. El juego anima a los jugadores a buscar símbolos de pirámides, que dan lugar a tiradas gratuitas (hasta 20) y rondas de bonificación con multiplicadores que pueden llegar a multiplicar por diez la ganancia original. Además, conseguir dos o más «scatters» durante las tiradas gratuitas permite a los jugadores desbloquear otra rueda con una cantidad aleatoria de tiradas gratuitas.

Un viaje por Estados Unidos y una expansión estratégica

En un segmento dedicado al reciente viaje por carretera por EE.UU. de Erik Hellström y Anna Fältström, Erik destacó la importancia de relacionarse con clientes clave en cinco estados.

En octubre, Play’n GO anunció una asociación en cinco estados con el operador estadounidense DraftKings, que también incluye su marca hermana, Golden Nugget. Tras su lanzamiento en Nueva Jersey, Michigan y Connecticut a principios de este año, el anuncio supuso una barrida limpia de cinco estados regulados en los que Play’n GO está activo y en asociación con DraftKings.

De vuelta al viaje por Estados Unidos, Erik destacó que la compañía se está asegurando de tener los juegos adecuados para el mercado estadounidense, incluyendo «Building Bucks» y «Piggy Blitz Disco Gold», ambos diseñados pensando en el jugador estadounidense.

G2E Las Vegas: un espectáculo de fuerza y relaciones

«The GO Show» también ha vuelto a hablar de la asistencia de Play’n GO a la Global Gaming Expo (G2E) de Las Vegas, uno de los principales eventos mundiales de la industria del juego.

Eric habló de la creciente influencia de la empresa en EE UU y de las relaciones que han cultivado a lo largo de los años. «Lo más importante son, sin duda, las relaciones que hemos podido entablar a lo largo de los años que llevamos en EE.UU. y la positividad que nos han transmitido nuestros clientes actuales y potenciales», afirmó.

Las imágenes del stand de Play’n GO mostraron los esfuerzos de la empresa por atraer a la comunidad de jugadores y mostrar sus últimos lanzamientos.

Mirando al futuro: «Building Bucks» y más aventuras navideñas

Casi al final del episodio, Ramona le preguntó a Eric qué era lo que más esperaba para finales de 2024 y él contestó que estaba deseando ver cómo funcionaba «Building Bucks» en Estados Unidos.

Además, se refirió a próximos lanzamientos y contó que «Midnight Princess: Christmas Kingdom», será el primer tragamonedas navideño de Play’n GO diseñado específicamente para el mercado estadounidense.