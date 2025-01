Los juegos de Play’n GO ya están disponibles en Brasil

Play’n GO irrumpe en el nuevo mercado regulado con un lote inicial de más de 50 títulos de su cartera.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado hoy (6 de enero) que sus juegos ya están disponibles en Brasil.

Los jugadores del mercado regulado más reciente del mundo ya pueden disfrutar de un conjunto inicial de más de 50 títulos, entre los que se incluyen «Rich Wilde and the Book of Dead», el juego de Play’n GO que todo lo conquista, varios juegos de las series «‘Toonz» y «Moon Princess«, favoritas de los fanáticos, así como «Sweet Alchemy Bingo» y «Rainforest Magic Bingo», que se espera que sean éxitos en el mercado sudamericano.

Desde enero de 2025, Play’n GO ofrece una cartera de cerca de 400 títulos premium en más de 35 jurisdicciones reguladas de todo el mundo.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, dijo: «La industria ha estado esperando durante más de una década a que Brasil abriera un mercado regulado y es fantástico ver que lo que una vez fue solo una quimera ahora se convierte en realidad».

«Como es habitual en Play’n GO, estamos encantados de ser de los primeros en el nuevo mercado con una amplia gama de juegos certificados y listos para funcionar. Nuestros clientes saben que pueden lanzar juegos de Play’n GO con confianza, y hemos visto que eso da sus frutos una y otra vez cuando se abren nuevos mercados, como ahora en Brasil, o cuando los mercados se vuelven a regular».

Michele Stefanelli, líder de ventas para el sur de Europa y LatAm en Play’n GO, añadió: «El mercado brasileño ha demostrado su valía en la fase de pre-regulación y estamos entusiasmados de ver el lanzamiento de nuestros juegos con algunos de los mayores operadores del mundo que se han comprometido a hacer del mercado regulado brasileño un éxito».