Pedido formal para que se modifiquen algunos aspectos de la Ley de Juego en Valencia

Empresarios de la industria advirtieron que la normativa vigente es “gravemente lesiva”.

España.- SOS Hostelería, la asociación que nuclea a los empresarios hoteleros de la comunidad de Valencia, envió a través de su presidente, Fidel Molina, un documento a la Generalitat Valenciana, instando a la Administración de la comunidad a modificar determinados aspectos de la Ley de Regulación del Juego.

Según reza en el escrito, algunos puntos “resultan gravemente lesivos para diversos subsectores del Juego de la Comunidad Valenciana”. Más aún, de acuerdo a la misiva, las disposiciones gubernamentales podrían estar vulnerando tanto la Constitución Española y la Carta de Derechos Fundamentales.

En el texto, además, se manifiesta que la Consulta Previa relativa a la modificación de la ley es extemporánea, dado que fue firmada antes de la constitución de las Cortes de la Comunidad Valenciana, así como con anterioridad al nombramiento del nuevo Presidente de la Comunidad, por lo que la situación de interinidad del consejo saliente resulta “incuestionable”. Según detallaron, esto sería una “clara extralimitación de funciones en la que estaría incurriendo”.

Por este motivo, el texto exhorta a las autoridades a que revean no sólo la ley en sí, sino también el cómo fue sancionada. Por otro lado, también se refirió a la vulneración del principio de “confianza legítima”: “Cuando los empresarios solicitaron las Autorizaciones de Instalación de Salones de Juego, no lo hacían por 10 años, sino en el convencimiento de que si se cumplían los requisitos establecidos en la normativa en vigor, se renovarían automáticamente por periodos de igual duración. Es decir no se estaba pesando en una inversión amortizable a 10 años, sino muy por encima en el tiempo, con todo lo que ello conlleva”, menciona el escrito.

Por último, se convoca a que se realicen todas las reuniones necesarias a fin de que las modificaciones deseadas por los empresarios del sector puedan ser incluidas para ser tratadas de cara a 2024.

Momento difícil

El pedido de los empresarios se viene sosteniendo desde que la nueva ley fue sancionada. Sin embargo, tomó más impulso luego que se diera a conocer que, tras la entrada en vigencia de la nueva norma, ha aumentado un 17 por ciento el juego ilegal y se han destruido 2.500 empleos.

La medida prohibicionista ha tenido un efecto contrario al deseado. La injerencia del gobierno sólo logró que la calidad de los juegos de azar y apuestas empeore. La clandestinidad sólo aportó problemas. El juego ilegal se caracteriza por la falta de controles, por lo que acarrea mayores riesgos y permite el juego a menores y personas inscritas en los registros de auto-excluídos, además de la generación de empleo de peor calidad, y de menores recaudaciones de ingresos de impuestos para la administración pública.

