Supuesta colusión de casinos en Chile: la Justicia admite a Corporación Meier como coadyuvante en la causa

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia admitió al grupo peruano como tercero coadyuvante en el caso por colusión contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol. Cuál fue la respuesta de Dreams.

Chile.- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió admitir a Corporación Meier en el caso por presunta colusión que fue interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol.

Cabe recordar que, a mediados de febrero, el grupo peruano solicitó al tribunal formar parte del proceso a través de sus filiales —Casino de Juego del Mar, Casino de Juego del Maule y Casino de Juego de Talca — y, además, la anulación de los permisos de operación otorgados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, argumentando que la eventual colusión le impidió competir en igualdad de condiciones.

Las empresas investigadas rechazaron la petición, sin embargo, la Justicia admitió el reclamo. Según el TDLC, corresponde admitir el reclamo dadas “las características de las licitaciones de otorgamiento y renovación de permisos de casinos de juego, que implican la asignación de un monopolio de larga duración”.

Por otro lado, el Tribunal consideró que que las filiales del Grupo Meier “han participado en procesos de licitación para otorgar permisos de casinos de juegos y han invocado interés en los procesos licitatorios que se realizarán en caso de que sea concedida la medida solicitada” por la FNE.

Por ello, resolvió admitir “a Casino de Juego del Mar, Casino de Juego del Maule y Casino de Juego de Talca como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica, sólo en cuanto a los hechos y conductas imputados en el requerimiento”.

La decisión aún no se encuentra firme, y los involucrados en el proceso pueden impugnarla mediante un recurso de reposición.

A finales de febrero, Dreams, Enjoy y Marina del Sol habían rechazado la solicitud de la Corporación Meier de hacerse parte en el caso por colusión, argumentando que sus acusaciones se basan en “suposiciones infundadas” y hechos que no están directamente relacionados con la acusación presentada por la FNE. “Las razones expuestas por el Grupo Meier no demuestran un interés ni real ni actual en el resultado del juicio”, afirmaron en un escrito presentado por su defensa legal.

La respuesta de Dreams

Luego de que se conociera la resolución del TDLC emitida el 10 de marzo, Dreams volvió a enfatizar su rechazo ante la decisión. La empresa aseguró que el verdadero interés del Grupo Meier es individual y nada tiene que ver con la defensa de la competencia.

“Es más, el verdadero interés es poder sacar ventaja de este proceso en su favor”, precisa la compañía a través de la información publicada por Diario Estrategia.

Además, Dreams señaló que el Grupo Meier no tiene un interés legítimo que le permita participar del juicio, al no haber participado de las licitaciones de 2020 y 2021 que están siendo investigadas por una presunta colusión.

De hecho, la compañía destacó que las ofertas económicas realizadas en los procesos de licitación de 2020 y 2021 («procesos investigados») fueron competitivas teniendo en cuenta el contexto en el que se realizaron. De lo contrario, no se explica por qué otros interesados (incluido el Grupo Meier) no se adjudicaron fácilmente todas las plazas con «mejores» ofertas o propuestas «más competitivas». Por tanto, desde Dreams afirmaron que la supuesta afectación que alega el Grupo Meier no se sustenta en hechos, sino en meras expectativas.

“El hecho de que sea un actor del mercado que ha participado en los otros procesos, no lo habilita de participar de este en particular considerando que las licitaciones que son investigadas en este proceso nada tienen que ver con Meier. Ellos no participaron de estas licitaciones”, indicaron desde Dreams.