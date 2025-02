Panorama semanal – 28 de Febrero

Bienvenidos a la última edición de nuestro Rinconcito de Conversación de Fin de Semana de Focus Gaming News, una exploración concisa de los titulares más importantes de la semana que han mantenido la atención del mundo. Mientras destilamos el torbellino de eventos en un resumen claro y enfocado, cubriremos las historias clave que han dado forma a la narrativa, influenciado políticas y encendido discusiones. Acompáñenos mientras filtramos el ruido y presentamos una visión general condensada de los desarrollos críticos de la semana, manteniéndolos al tanto de lo que realmente importa en el mundo en constante evolución de hoy. Manténganse informados, inspirados y sigan jugando. ¡Que tengan un maravilloso fin de semana por delante!

Fernando Saffores – Fundador y CEO de Focus Gaming News

Un estudio realizado por Aposta Legal revela que en Brasil, los sitios de apuestas online reciben más visitas que plataformas populares como YouTube y redes sociales como WhatsApp e Instagram. Desde enero de 2025, el dominio «bet.br» es obligatorio para las casas de apuestas en Brasil, registrando 1.700 millones de accesos en el primer mes, siendo la segunda fuente de tráfico en línea del país. El tráfico de las casas de apuestas legalizadas supera a sitios como YouTube e Instagram. El tiempo promedio de permanencia en los sitios de apuestas es de 13 minutos, superando a Google. Además, 300 millones de dispositivos únicos accedieron a una casa de apuestas en enero, lo que equivale a 6 de cada 10 dispositivos en el país.

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios habló en la reunión organizada por Apeja sobre la integración de la Conajzar a la DNIT en el marco de la ley N° 7438/2025 que modifica el régimen de los juegos de azar. Se destacó la presencia de Oscar Orué, quien explicó los cambios en la ley, como la eliminación del monopolio en la concesión de permisos y la introducción de nuevas modalidades de juegos. También se abordó la recaudación de la Conajzar en 2024, que alcanzó un récord inédito. Carlos Liseras informó que se recaudaron G. 175.768m (USD22m) y se espera triplicar esta cifra en 2025 al pasar la Conajzar a depender de la DNIT. Además, se discutió sobre los desafíos que enfrenta Paraguay para ser atractivo en el mercado de juegos de azar.

El Grupo Meier solicitó ser considerado como tercero coadyuvante en el caso de supuesta colusión entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol en licitaciones de casinos en Chile, pero las empresas investigadas rechazaron su pedido. Argumentaron que el grupo peruano no tiene un interés real en el resultado del juicio. Dreams y Enjoy coincidieron en que el Grupo Meier no sufrió daños directos por el presunto acuerdo colusorio y que no cumple con los requisitos para ser admitido como tercero coadyuvante. Marina del Sol también se opuso, señalando que las principales víctimas son las municipalidades, no los competidores. Las empresas defendieron que el Grupo Meier no participó de manera efectiva en las licitaciones afectadas. Además, cuestionaron la verdadera intención del Grupo Meier, sugiriendo que buscan obtener beneficios propios si se imponen sanciones a las empresas investigadas.

Las repercusiones en Colombia continúan tras la implementación del decreto que elimina la exención del IVA en los juegos en línea. La industria del juego en el país está siendo afectada por el Impuesto al Valor Agregado del 19 por ciento sobre los juegos de azar en línea. Empresarios del sector señalan que el gobierno calculó mal los ingresos esperados, lo que afectará la recaudación. Plataformas como Wplay han experimentado una caída del 49,5% en los depósitos en la primera semana. La medida también podría provocar una migración hacia plataformas ilegales. Stake Colombia ha anunciado que compensará el impuesto del 19% sobre los depósitos en efectivo realizados en su sitio de apuestas online. Esto permitirá a los usuarios seguir disfrutando de sus actividades de juego favoritas sin preocupaciones.

José Miguel Insulza solicitó que se retome el análisis del proyecto de regulación del juego online en Chile en marzo. Flor Waisse también expresó la importancia de retomar el debate para controlar las plataformas que operan sin regulación. El proyecto busca crear un mercado competitivo, proteger a los jugadores y transparentar los recursos obtenidos. Se establecen requisitos para los operadores y se otorgan nuevas atribuciones a diversas entidades para regular la actividad. La ley entraría en vigencia un mes después de su publicación en el Diario Oficial. Se busca combatir el juego ilegal que actualmente cuenta con más de 900 plataformas operando fuera de la ley en Chile. Se aplicarán impuestos a las plataformas de apuestas en línea, incluyendo un impuesto específico del 20% y medidas para fomentar el juego responsable. La Agrupación de Plataformas de Apuestas Online cuestiona la alta carga impositiva propuesta.