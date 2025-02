Dreams, Enjoy y Marina del Sol rechazan la intromisión de Grupo Meier en la investigación por colusión de casinos

Las empresas investigadas sostienen que el grupo peruano no cumple con los requisitos para ser admitido como tercero coadyuvante.

Chile.- Luego de que Grupo Meier solicitara al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ser considerado como “tercero coadyuvante de la Fiscalía Nacional Económica” en el caso de supuesta colusión entre Dreams, Enjoy, Marina del Sol para afectar el resultado de las licitaciones, las empresas investigadas rechazaron el pedido.

Según informó el suplemento Pulso, del diario local La Tercera, en su escrito, las tres empresas argumentaron que el grupo peruano que opera el Casino del Mar, Casino del Maule y Gran Casino de Talca en Chile, no tiene un interés real ni actual en el resultado del juicio, ya que sus afirmaciones se basan en “suposiciones infundadas” y hechos que no están directamente relacionados con la acusación presentada por la FNE. Desde la defensa señalaron que “las razones expuestas por el Grupo Meier no demuestran un interés ni real ni actual en el resultado del juicio”.

Dreams sostuvo que el requerimiento de la FNE no tiene como objeto la afectación a competidores como el Grupo Meier, sino el perjuicio al Estado y a la libre competencia por la supuesta colusión en licitaciones de casinos realizadas en 2020 y 2021. Para Dreams, Grupo Meier no sufrió daños directos a raíz del presunto acuerdo colusorio, por lo que su intento de involucrarse en el juicio “carece de fundamentos”.

Enjoy coincidió con Dreams en que el grupo peruano no cumple con los requisitos para ser admitido como tercero coadyuvante, ya que no posee un interés legítimo ni un derecho comprometido en el juicio. Además, según informó La Tercera, Enjoy señaló que el Grupo Meier no puede alegar haber sido perjudicado cuando sus propias decisiones estratégicas lo llevaron a no adjudicarse licitaciones clave.

Según Enjoy, las acusaciones del Grupo Meier se basan en suposiciones y no en hechos concretos, ya que la empresa no participó de manera efectiva en las licitaciones afectadas por la colusión investigada. “Si el Grupo Meier hubiera participado en cualquiera de los procesos con ofertas ‘competitivas’ (según el criterio de la FNE), se habrían adjudicado fácilmente todas las licitaciones”, explicó la compañía, argumentando que la falta de éxito del Grupo Meier no se debe a la colusión, sino a su incapacidad para ofrecer propuestas atractivas.

Por su parte, Marina del Sol está en la misma línea que las otras empresas investigadas argumentando que la FNE ha centrado su acusación en un caso de colusión explotativa, donde las principales víctimas son las municipalidades que dejaron de percibir ingresos, no los competidores como el Grupo Meier.

Además, Marina del Sol advirtió sobre el riesgo de permitir que cualquier empresa que se considere afectada pueda intervenir en este tipo de juicios. “Aceptar la solicitud del Grupo Meier abriría la puerta para que cualquier competidor intente involucrarse en casos de colusión sin contar con un interés real, lo que aumentaría los costos y la complejidad del proceso”, sostuvo.

Otros argumentos de la defensa

En su presentación, Grupo Meier había señalado que las rentas obtenidas por Dreams y las demás empresas investigadas les permitieron hacer ofertas agresivas en futuras licitaciones, impidiendo que otros actores compitieran en igualdad de condiciones. Sin embargo, Dreams desestimó esta acusación: “No existen las supuestas rentas ‘sobrenormales’ que permitirían a las requeridas afectar el mercado”, respondió la empresa.

Respecto a la licitación del casino de Talca en 2021, donde Dreams se quedó con licencia que antes operaba Grupo Meier, Dreams argumentó que el grupo peruano tuvo la oportunidad de adjudicarse la concesión, pero voluntariamente decidió retirarse. Además, la empresa investigada señaló que la supuesta colusión no tuvo impacto en la disponibilidad de financiamiento para el Grupo Meier.

La Tercera informó que Enjoy, por su parte, también cuestionó la supuesta afectación del Grupo Meier en términos financieros. La empresa destacó que no existen pruebas de que la reputación de la industria se haya visto dañada por la investigación de la FNE, y que la verdadera razón de las dificultades de financiamiento radicó en la crisis económica mundial y la pandemia.

Finalmente, Marina del Sol alertó que la verdadera intención del Grupo Meier no es la defensa de la libre competencia, sino obtener un beneficio propio si se imponen sanciones contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol.