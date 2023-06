Navarra presenta un proyecto de Decreto Foral por el que se aprobará el Reglamento de Juegos y Apuestas

El Gobierno de Navarra presentó el proyecto en el Consejo del Juego.

España.- El viernes pasado se llevó a cabo una reunión del Consejo del Juego de Navarra, del cual forman parte empresas de juego y apuestas, asociaciones para la prevención de la ludopatía, además de representantes de la Administración Foral. La reunión fue presidida por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y contó con la participación de la directora general de Interior, Amparo López.

En el transcurso de la reunión se presentó el proyecto de Decreto Foral por el que se aprobará el Reglamento de Juegos y Apuestas de Navarra. Este proyecto tiene como objetivo regular las novedades aprobadas en la modificación de la Ley Foral del Juego y unificar la dispersión existente en la normativa actual.

Remírez señaló durante el encuentro que las actuaciones del Gobierno de Navarra expuestas en el Consejo del Juego tienen como objetivo reducir el acceso al juego de menores y grupos vulnerables, así como prevenir la ludopatía, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Foral 21/2022, del 1 de julio, que modificó la Ley Foral 16/2006, del 14 de diciembre.

Esta modificación legal, surgida de una ponencia específica en el Parlamento de Navarra, tuvo por objeto incluir cambios sobre la planificación, la regulación de máquinas y locales (a los que exige una distancia de 400 metros de centros educativos), horarios de apertura y cierre, control, publicidad y patrocinio para reducir los riesgos de la adicción, disminuir el acceso de menores y grupos vulnerables, o actuar sobre los factores de protección desde la educación.

En ese sentido, Remírez explicó: “La propuesta del Gobierno de Navarra para este reglamento se centra en tres áreas fundamentales: prevención de la ludopatía, protección de los menores de edad y de colectivos desprotegidos y potenciación del juego responsable. Se trata, tanto con la Ley Foral aprobada en 2022 como con este futuro Reglamento que lo desarrolla, de utilizar las competencias de la Comunidad Foral de Navarra respecto a las apuestas deportivas, estableciendo las limitaciones necesarias para salvaguardar el interés general, y prevenir y evitar problemas de salud pública”.

El funcionario agregó que se pretenden establecer medidas para reducir los riesgos de la adicción, disminuir la accesibilidad, reducir la exposición, actuar sobre los factores de protección desde la educación y la sensibilización social y establecer, en suma, mecanismos de interacción entre los ámbitos educativos, familiares, sociales y sanitarios.

El proyecto de nuevo reglamento se publicará las próximas semanas en Gobierno Abierto para su exposición pública y para su posterior tramitación y aprobación siguiendo los plazos y procedimiento establecido.

Control de Accesos

Una de las modificaciones más importantes es el control de accesos en todos los locales de juego específicos, no solo en los Bingos como se hacía hasta ahora, con el fin de prohibir el ingreso de menores de edad y personas autoexcluidas registradas en el Registro General de Interdicción de Acceso al Juego.

Se establece que los sistemas de control de acceso a los locales de juego estarán ubicados en las áreas adyacentes a las puertas de entrada del establecimiento, de modo que ninguna persona pueda ingresar al interior del local sin pasar obligatoriamente por el servicio de admisión.

El personal encargado del servicio de admisión recibirá la capacitación necesaria y deberá identificar previamente a todas las personas mediante la presentación del DNI, NIE, pasaporte o documento equivalente, con el fin de verificar la edad y la inscripción en el Registro de Interdicción.

Distancias mínimas y maquinas con activación de acceso

Se articula lo recogido en la modificación de la Ley Foral sobre distancias de 400 metros entre locales específicos de juego y centros de enseñanza reglada a menores, rehabilitación, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, deportivos, culturales, recreativos y casas de la juventud.

Recoge que las máquinas de apuestas también en locales de hotelería deberán tener instalados para su uso elementos técnicos que permitan el control de acceso para evitar a los autoprohibidos y menores de edad. Además de permanecer desactivado sin emitir estímulos sonoros, visuales o lumínicos. Y, finalmente, queda prohibida la publicidad y promoción del consumo de bebidas alcohólicas en los citados establecimientos.

Carteles sobre ludopatía y ayuda

El Reglamento regula las acciones que las empresas del juego tienen que realizar relativas a la atención a los grupos de riesgo, como es la información necesaria a los y las participantes desde una visión consciente, promoviendo el juego moderado y responsable, no impulsivo.

Además, las empresas deberán impartir a su personal cursos de formación relacionados con las prácticas de juego responsable y la prevención del juego problemático y patológico.

Junto a ello, deberán exhibir carteles indicando que la práctica abusiva de los juegos de apuestas puede crear adicción e indicando dónde se puede acudir sí se tiene un problema de ludopatía.

Educación en el ámbito escolar y restricción en publicidad y patrocinios

Se incluye el diseño, por parte del Departamento de Educación, de una estrategia de juego responsable que proporcione un marco adecuado para el desarrollo y oferta de manera planificada y coordinada, basado en un enfoque de política pública que considere el juego como un fenómeno complejo y de soluciones múltiples orientada a resolver los problemas con el juego de las personas usuarias y de sus familias, dando apoyo para las personas con adicción.

No se permiten las comunicaciones comerciales que inciten a la práctica irreflexiva, compulsiva, adictiva, patológica, que desacredite a quien no juega, que otorgue superioridad social a quienes juegan, que no se vincule a comportamientos de éxito personal, familiar, social o profesional.

No puede ofertarse préstamos u otra modalidad de crédito que induzcan al error sobre las probabilidades o que sugieran repetición de apuestas.

Asimismo, queda prohibido el patrocinio de clubes deportivos o cualquier actividad deportiva, publicidad a menos de 300 metros de centros educativos, deportivos, culturales, recreativos, sanitarios o locales de rehabilitación de personas con adicción, problemas de salud mental o con discapacidad intelectual, en administraciones públicas, espacios donde haya menores, centros sanitarios, sociales, socio sanitarios, escolares, en cines o recintos deportivos.

Además, está prohibida toda publicidad que se envíe a domicilio y en medios de comunicación , está vetada desde las 5:00 hasta las 1:00 horas del día siguiente.

Inspecciones en locales de hotelería con máquinas de apuestas

Durante la reunión se ha expuesto además la Memoria Anual del Juego 2022 y la evaluación del I Plan de Inspección y Control en materia de Juego y Espectáculos Públicos y el I Programa de actuación denominado Control de participación en el Juego de menores y otros colectivos vulnerables.

Asimismo, se ha presentado el II Plan de Inspección y Control en materia de Juego y Espectáculos Públicos 2023-2027 que, por primera vez, incluye el control y vigilancia de máquinas de juego y apuestas en establecimientos de hostelería. Además, se ajustarán los horarios de control y vigilancia a las horas donde pudiera darse mayor acceso de menores, como las horas de los recreos.