Merkur celebró su aniversario en Perú

Perú Gaming Show 2023 marca un hito para Merkur Gaming Perú con un éxito sin precedentes.

Comunicado de prensa – La opinión abrumadora, expresada tanto por los visitantes como por los expositores, fue que la edición 2023 del Perú Gaming Show fue un gran evento: tal vez el mejor de todos los tiempos en la vigésima edición de la presentación B2B del juego con sede en Lima. Y el 20 aniversario de PGS fue también un evento histórico para Merkur, ya que se celebró en el décimo aniversario de Merkur Gaming Perú, ahora firmemente establecida como una de las principales marcas de juego en el Perú.

Presumiendo de un nuevo diseño para lo que fue una vez más el stand más grande de expositores en PGS Merkur mostró una amplia gama de productos de su cartera. Los Linked Jackpots Link Zone 2, Solar Link y el Five de temática egipcia, donde cinco torres de botes de dinero esperan a ser llenadas durante la función respin, se unieron a Merkur Mystery; la última estrella de la cartera de Merkur y una función de éxito que ha demostrado ser muy popular entre los jugadores peruanos.

El gerente general de Merkur Gaming Perú, Ronald Díaz, mencionó específicamente a Merkur Mystery como un producto importante para su equipo. “Los multijuegos de Merkur son ganadores consistentes que tienen un historial de éxito aquí en Perú. Con la adición de Merkur Mystery ahora tenemos una propuesta aún más atractiva para los jugadores y un gran atractivo para los pisos de juego de los operadores.”

Ronald Díaz, gerente general de Merkur Gaming Perú, se mostró muy satisfecho con la presencia de la empresa en la feria.

Al equipo de Lima se unieron y asistieron especialistas en exposiciones de Europa, así como representantes de otras filiales de Merkur en Latinoamérica de toda la región. Además, un gran éxito entre los visitantes del stand de Merkur en Lima fue la ya tradicional y magnífica zona lounge que ofreció a los visitantes la oportunidad de relajarse, mantener conversaciones individuales con los miembros del equipo de Merkur y disfrutar de la hospitalidad de alimentos y bebidas de primera clase que se ha convertido en una de las atracciones estrella de los últimos años en PGS.

Ronald Díaz luego afirmó: “Perú es bien conocido por su calidez y hospitalidad y cada año recreamos ese ambiente en PGS. Nuestro equipo de catering trabajó muy duro durante toda la feria y estoy seguro de que los clientes que nos visitaron disfrutaron y apreciaron su esfuerzo.”

Junto a Merkur, estuvieron presentes en PGS las empresas hermanas de Merkur GeWeTe, los famosos expertos en gestión de efectivo, y los maestros del juego en línea edict, que mostraron sus innovaciones en línea con su descriptivo eslogan “Online Gambling: made in Germany”.

Sin lugar a dudas, esta presentación del 20 aniversario de Perú Gaming Show fue un gran éxito y con las fechas ya anunciadas para la 21ª edición de la feria en junio de 2024, sin duda seguirá siendo un evento líder en el panorama del negocio del juego en América Latina.

Ronald Díaz cerró el show comentando: “PGS 2023 ha sido un gran éxito para nosotros, no solo aquí en Perú, sino también en términos del valor de la marca Merkur en toda América Latina y más allá. Me gustaría agradecer a todo nuestro equipo por su arduo trabajo, desde la preparación hasta el final, y también dar las gracias a los muchos clientes y socios comerciales que pasaron un valioso tiempo con nosotros. Merkur tenía grandes expectativas puestas en la PGS de este año y, al cierre de la feria, me complace decir que todas ellas se han cumplido y, de hecho, se han superado.”