Loterías Caixa renueva billetes para la Lotería Federal

Los nuevos billetes ya se encuentran en los locales de lotería y muestran nuevas impresiones y nombres.

Brasil.- Loterías Caixa comenzó a vender billetes renovados para la Lotería Federal, que muestran nuevas impresiones y nombres. “Quartou!” es el nuevo nombre que se designó para los sorteos de los miércoles, en tanto, el Millonario Federal se llama “Enricou!”. Los billetes ya se encuentran a la venta en los locales de lotería del país.

La renovación de los boletos también incluye una ilustración y una impresión de los importes de los premios, la fecha del sorteo y el número de extracción. Además, un código QR dirige a los jugadores a la página de resultados de la Lotería Federal en el sitio web de la Caixa. Los billetes que se sortean los sábados mantienen su impresión actual.

Con el nuevo diseño, las plantillas de billetes dan más visibilidad a los premios totales que se ofrecen, además del premio principal. El producto también incluye información sobre la probabilidad de ganar un premio en forma de sello, con la frase “Cada 5 billetes 1 ganador”.

Quartou! se sortea todos los miércoles y ofrece premios por valor de 500.000 reales en una única serie. El billete entero se compone de 10 fracciones y cuesta R$40,00. Cada fracción del billete cuesta 4,00 reales. El sorteo Enricou! se realiza una vez al mes y tiene un premio de 1.350.000,00 reales. Cada billete entero, compuesto por 10 fracciones, cuesta 100,00 reales. Las fracciones del billete cuestan R$10,00 cada una.

En tanto, Loterías Caixa actualiza estrategias de marketing con una nueva campaña nacional. El mes pasado, autoridades del banco Caixa Econômica Federal, que tiene bajo su ala a Loterías Caixa, se reunieron con autoridades de la Federación Brasileña de Empresas de Lotería (Febralot) para acercarles las estrategias que se encuentran en desarrollo.

En ese ámbito, se puso de relieve la campaña nacional “Tá na Caixa”. De acuerdo a lo comunicado, la misma tiene como objetivo brindar una mayor inclusión de los operadores de lotería con una inversión de R$ 5.000m (USD 996m) en la modernización del servicio al cliente.

Además, Caixa abrió convocatoria para nuevas loterías en diez municipios. Lanzó la licitación electrónica nº 506/2023 nº 506/2023 para la selección de personas físicas o jurídicas para operar actividades de lotería diez municipios: Corinto (MG), Santa Cruz do Capiberibe (PE), Itacoatiara (AM), Itapajé (CE), Serra Talhada (PE), Santa Quitéria (CE), Vargem Grande do Sul (SP), Timom (MA), São Sebastião do Passe (BA) y Ocará (CE).

Caixa inauguró 43 casas de loterías en lo que va del año. A estas se suman otras 36 unidades que se encuentran bajo proceso de licitación, entre ellas, estas diez.

