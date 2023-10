CAIXA abre convocatoria para nuevas loterías en diez municipios

Los interesados tienen tiempo hasta el día 6 de noviembre para inscribirse.

Brasil.- CAIXA lanzó la licitación electrónica nº 506/2023 para la selección de personas físicas o jurídicas para operar actividades de lotería diez municipios: Corinto (MG), Santa Cruz do Capiberibe (PE), Itacoatiara (AM), Itapajé (CE), Serra Talhada (PE), Santa Quitéria (CE), Vargem Grande do Sul (SP), Timom (MA), São Sebastião do Passe (BA) y Ocará (CE).

Los interesados ​​deberán participar de la acreditación, consultar las bases de la subasta y las direcciones específicas aceptadas para las nuevas unidades en un aviso publicado en el Portal de Licitaciones CAIXA , que estará disponible hasta el día 6 de noviembre.

Los estudios que guiaron la licitación se basaron en criterios técnicos, que observan el potencial de ventas de las Loterías CAIXA y la demanda de atención a la población local. La apertura de estas unidades está en línea con la estrategia institucional del banco de atender a toda la población brasileña, con canales disponibles en el 100 por ciento de los municipios del país.

Para realizar la acreditación, envío de propuestas, ofertas, negociaciones y otras etapas del proceso, los postores deben acceder a su espacio personalizado, denominado “Área del Postor”, a través del Portal de Licitaciones CAIXA, y seleccionar la opción “Acceso al sistema”.

La relación comercial entre el banco y la empresa de lotería está regulada por la Circular CAIXA nº 1.010/2023 y por las ley 8.987/1995, que establece el régimen de concesiones y permisos de servicios públicos y 12.869/2013, que establece criterios para la contratación de licenciatarios de lotería. Se define permiso de lotería como el otorgamiento, mediante licitación, para vender todas las loterías y productos federales autorizados por la CAIXA a Personas Físicas y Jurídicas, siempre que demuestren capacidad de desempeño, por su cuenta y riesgo.

Caixa inauguró 43 casas de loterías en lo que va del año. A estas se suman otras 36 unidades que se encuentran bajo proceso de licitación, entre ellas, estas diez.

La presidenta de la Caixa, María Rita Serrano, destacó que las medidas apuntan a aumentar el potencial competitivo del banco y a fortalecer las relaciones con los clientes. A su vez, precisó que buscan promover mayor eficiencia, sistemas más integrados y mejor servicio a los beneficiarios de las políticas públicas del Gobierno Federal.

“Caixa vive su mejor momento de los últimos años. Son acciones que posibilitan la entrega de una nueva Caixa a un nuevo Brasil. Estas mejoras suponen un cambio de rumbo, en el que seremos más eficientes, con estrategias más cercanas a las necesidades y realidad de nuestros clientes y que se traducen en una atención más fácil y ágil en nuestras unidades y en servicios más sencillos e intuitivos en nuestra plataforma digital. canales. Es una transformación situacional”, comentó