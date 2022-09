Lotería del Chubut incorpora a la primera mujer chofer al área de Transporte

El regulador de los juegos de azar de la provincia de Chubut pasa revista a la historia de una de sus trabajadoras.

Argentina.- El Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, presidido por Luis María Aguirre, designo a la primera mujer chofer al área de Transporte. Se trata de Belén Vidal, quien se desempeña en el organismo desde hace 14 años.

De acuerdo a lo comunicado, a sus 53 años, Vidal concretó su anhelo al convertirse en la primera chofer profesional del sector de transporte. Fue luego de más de una década trabajando en distintos sectores y formándose académicamente,

La historia de Vidal se remonta al año 2008, cuando ingresó como personal de Limpieza y Mantenimiento dentro del área de Servicios en la Delegación Trelew de Lotería del Chubut. Allí se desempeñó hasta su eventual traslado a la sede central de Rawson, en el contexto de la pandemia.

“Cuando empecé a trabajar en la lotería no tenía estudios secundarios ni sabía utilizar una computadora. Mi sueño era pasar al área administrativa. Entonces, me puse a estudiar y terminé la secundaria siendo adulta. Luego comencé a cursar estudios universitarios, puntualmente una tecnicatura que todavía curso, que me costó y me cuesta un gran esfuerzo”, recuerda.

Tiempo después y mientras cumplía funciones en la sede central, la carrera laboral de Vidal comenzó a tomar otro rumbo: “Cuando veía a los chicos preparando las camionetas para ir a un lado y a otro de la provincia, entendí que lo que verdaderamente me gusta es viajar. Mi esposo trabaja en un servicio de transporte privado, lo que hizo que yo ya supiera conducir distintos vehículos, incluso trasladando personas”.

Y precisa: “En el fondo, yo quería ser chofer. Por eso, hace aproximadamente un año, con la licencia profesional en mano, inicié el trámite con una nota remitida al presidente del IAS, pidiendo el cambio al sector de Transporte, y tras una audiencia en la que le expliqué mi situación y mi deseo, finalmente fui trasladada al sector”.

Vidal explica que el sector de Transporte siempre fue predominantemente masculino, por lo que hizo hincapié en la importancia de la igualdad de género y las normativas actuales. “Hay que tener en cuenta que Lotería del Chubut tiene 63 años y soy la primera mujer chofer. Tenía miedo de cómo me fueran a recibir, pero la verdad es que lo hicieron muy bien. Algo está empezando a cambiar”, admite.

“Tengo experiencia en manejar camiones de servicio, transporte con pasajeros, motocicletas y demás. Pero todo se aprende: nadie nació arriba de un vehículo. Hoy tengo a mi esposo, dos hijas y cinco nietos que siempre me apoyaron y en el presente están felices. Me acompañaron cuando empecé a estudiar y en cada uno de los objetivos que me propuse. Aquí estoy, feliz y esperando un nuevo viaje”, concluye Vidal.