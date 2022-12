Los juegos de Play’n GO ya están disponibles en Michigan

El proveedor de entretenimiento de juegos lleva sus juegos al llamado “Wolverine state” por primera vez gracias al lanzamiento de BetMGM.

Comunicado de prensa.- La rápida expansión de Play’n GO en el mercado iGaming regulado de América del Norte continuó hoy con el lanzamiento de su cartera de títulos en el estado de Michigan.

Los jugadores en el llamado “Wolverine state” ahora pueden disfrutar de un poco de diversión festiva a través del lanzamiento del título Xmas Joker y pronto podrán acceder a muchos más juegos que forman parte de la lista inigualable de títulos de tragamonedas en línea del gigante sueco de juegos, incluidos Rich Wilde y Book of Dead, Rich Wilde and the Tome of Madness, Crystal Sun y muchos más juegos de gran éxito.

La rápida expansión en Estados Unidos subraya el compromiso de Play’n GO con el crecimiento en la región, que ha sido respaldado por una serie de contrataciones clave en los Estados Unidos.

Los juegos de Play’n GO están disponibles en Michigan inicialmente a través de BetMGM, que se basa en una larga y fructífera relación entre las dos compañías.

BetMGM también lanzó los juegos de Play’n GO en Nueva Jersey a fines de octubre, que han demostrado ser un verdadero éxito entre los jugadores.

Magnus Olsson, Director Comercial de Play’n GO, agregó: “Creemos firmemente que el futuro de la industria estará en espacios regulados, por lo que es un orgullo considerable poder llevar nuestro contenido hoy a uno de los primeros estados en los EE.UU. para aprovechar realmente la oportunidad regulada de iGaming: Michigan”.

“Como han demostrado estados como Michigan, Nueva Jersey y otros, existe una demanda considerable por parte de los jugadores de oportunidades de entretenimiento iGaming organizadas de manera segura y responsable. Estoy seguro de que veremos más estados introducir iGaming regulados en los próximos 12 a 24 meses, y sé que Play’n GO está excepcionalmente bien posicionado para prosperar en los Estados Unidos”, señaló.

Y añadió: “Nuestros equipos disfrutan nada más que trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios para ayudarlos a lograr sus objetivos comerciales utilizando nuestro contenido y experiencia. El lanzamiento hoy en Michigan con BetMGM es otro fantástico paso adelante en nuestra asociación”.

Play’n GO está en camino de lanzar más de 50 títulos de tragamonedas en línea este año y está activo en más de 25 jurisdicciones reguladas en todo el mundo, incluidas Ontario, Nueva Jersey y Michigan en América del Norte.