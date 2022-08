Las casas de apuestas online en Chile esperan que se modifiquen algunos puntos del proyecto del Ejecutivo

Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin se unieron para expresar su apoyo al proyecto que busca regular el juego online en Chile, pero proponen algunas modificaciones en relación a los impuestos.

Chile.- A medida que avanza el tratamiento parlamentario del proyecto que busca regular el juego online en el país andino, el cual se encuentra en pausa mientras el Ministerio de Hacienda prepara una reforma impositiva que incorporará un gravamen a las apuestas online, se conoció qué piensan las principales casas de apuestas en línea acerca de la iniciativa. El Ejecutivo estima que podría recaudar unos USD55m anuales en impuestos con estas empresas.

En una entrevista con el medio local El Mercurio, Carlos Baeza, abogado representante de las firmas Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, dijo: “Nosotros queremos una regulación ahora”. En ese sentido, agregó: “Toda esta discusión y puntos que están de alguna forma siendo cuestionados se resuelven a través de una buena regulación, y creemos que el proyecto del Gobierno es efectivamente un buen proyecto, que está debidamente preparado y contiene todos los elementos necesarios y vamos a empujar para que ese proyecto se transforme en ley”.

La situación de las casas de apuestas en Chile está bajo la lupa ya que varios operadores de casinos interpusieron querellas por explotación y operación ilegales. A su vez, crece la polémica respecto al patrocinio de estas empresas en los clubes de fútbol chilenos.

El representante legal remarcó que las empresas están abiertas a la regulación a la que apunta el proyecto que se originó en el gobierno anterior, sin embargo, sostiene que existen algunos elementos que podrían mejorarse.

Entre los puntos que buscan mejorar figura el impuesto único, sustitutivo de renta, para los usuarios con una tasa del 15 por ciento. Al respecto, Baeza le dijo a El Mercurio: “Hay algunos temas que son un poco complicados y que creo que atentan precisamente contra los objetivos del Gobierno, como es el caso de la recaudación, precisamente con el impuesto al usuario, donde el proyecto establece una tasa de 15 por ciento en carácter sustitutivo al impuesto a la renta, y que nosotros creemos que ese impuesto puede ser un poco complicado”.

El abogado sostuvo que podría afectar la demanda de este tipo de servicio de oferta de apuestas, lo que impactaría la recaudación estimada por el Gobierno, así como también podría incentivar a los usuarios a buscar alternativas en las que no deban pagar impuestos.

Asimismo, Baeza señaló que el impuesto único del 20 por ciento, sustitutivo del IVA, a las sociedades operadoras sobre sus ingresos brutos que integra la propuesta del Ejecutivo debería ser revisado.

“Si bien nos parece un impuesto que también es razonable, pero que quizás un poco en la estructura sería más deseable que fuera IVA más que sustitutivo de IVA”, señaló y agregó: ”Si el interés es regular esta industria y generar recursos y, en definitiva, generar las condiciones necesarias para que las empresas se establezcan, ese impuesto más que sustitutivo debería ser IVA”.

Respecto al planteo de la SCJ ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, quienes sostuvieron que se deben evaluar medidas sobre estas firmas de apuestas online previo a que aparezca una regulación, como en Holanda, donde una vez que se aprobó la ley que reguló el juego en línea se prohibió a todos aquellos que habían operado de manera ilegal antes de la regulación, operar en el mercado por un período de casi tres años, Baeza expresó que no están de acuerdo con esa posición.

“No resulta razonable que si el interés es regular esta industria y atraer operadores que vengan a sujetarse a las reglas chilenas, tengan que castigar a esos operadores”, dijo el abogado.

En ese sentido, el representante legal de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin agregó: “Lo que tendría que ocurrir es que se establezca una regulación transparente, competitiva, abierta y moderna, que permita que los grandes operadores puedan establecerse y puedan cumplir con la normativa chilena. No parece muy sensato establecer una suerte de castigo, porque hoy día, en la medida de que esta oferta de entretenimiento, que son compañías domiciliadas y residentes fuera de Chile, no tiene nada de ilegal, por lo que estrictamente esa oferta no está fuera de la ley. Por lo tanto, no vemos qué utilidad pueda tener este supuesto bloqueo”.

Por último, respecto a las reiteradas acusaciones recibidas que indican que estas empresas operarían en paraísos fiscales, el abogado dijo: “El hecho de que se haga esta acusación genérica respecto de ilegalidad en la industria nosotros consideramos que son declaraciones imprecisas”.

Además, Baeza aseguró: “Creo que lo correcto es clarificar que tratándose de empresas que tienen residencia y domicilio fuera de Chile y que prestan estos servicios y que están reguladas en sus países de origen, no hay ilegalidad en eso”.

Para cerrar la entrevista, Carlos Baeza aclaró las dudas en torno al origen de los fondos de estas operadoras, y aseguró que la regulación que se tramita en el Congreso permitirá despejar estos cuestionamientos: “El hecho de establecer una regulación y establecer una serie de normas claras y objetivos permite evitar riesgos y en el caso de las compañías que represento (Betano, Coolbet, Latamwin y Betsson), son empresas que están registradas en otras jurisdicciones“, concluyó.

