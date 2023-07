La SCJ de Chile recibió 157 denuncias por plataformas online en los últimos tres años

Lo reveló la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).

Chile.- Mientras avanza en el Congreso chileno el proyecto que legalizaría el juego online en el territorio, la zona gris en la que se encuentran las plataformas que operan bajo esa modalidad en el país andino sigue bajo la lupa de diversos sectores del juego físico.

Según información de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), solicitada vía Ley de Transparencia por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), el ente regulador recibió 26 denuncias en 2021 sobre plataformas de apuestas en línea; al año siguiente la cifra aumentó a 113 y durante lo que va de 2023 se acumularon 18. En suma, durante los últimos tres años se han interpuesto 157 denuncias.

La presidenta ejecutiva de la ACCJ, Cecilia Valdés, le dijo al medio local Diario Financiero que la mayoría de denuncias se refieren a Betano.com (25), Juegalo.com (16), Betsson.com (16) y Coolbet.com (8).

“Hasta ahora, todas las denuncias recibidas por el Ministerio Público son investigadas por las fiscalías regionales correspondientes, sin que se hayan presentado problemas de legitimación activa porque son acciones penales públicas”, expresó Valdés.

Sin embargo, debido a que estas páginas web cuentan con dominios fuera de Chile, ninguna de las causas han llegado a la formalización, “ya que es muy difícil identificar a las personas responsables y las facultades del Ministerio Público quedan limitadas”, agregó.

En una reunión entre la ACCJ y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el organismo dijo que si posee facultades regulatorias sobre las webs de apuestas en línea ilegales: “Existe un conflicto para abordar y proteger a los consumidores en este ámbito”, expresaron.

A su vez, Cecilia Valdés expresó que urge avanzar en la regularización de este tipo de operadores en línea, ya que “estas plataformas de apuestas online no son lo mismo que los casinos tradicionales. Las páginas de apuestas online no solo operan sin pagar impuestos en Chile, sino que tampoco se hacen cargo de las externalidades del juego, no aportan a los municipios y las regiones y no se hacen cargo de la problemáticas que afectan a los consumidores”, cerró.

La necesidad de la regulación

En junio se llevó a cabo el conversatorio “Realidad del juego no regulado y sus externalidades negativas”, instancia organizada por la Corporación de Juego Responsable y la Asociación Chilena de Casinos de Juego.

El panel contó con la participación de académicos y funcionarios públicos que dieron a conocer distintas aristas respecto de los problemas actuales de los juegos de apuesta ilegales en el país.

En la instancia se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado por Unholster y MORI, que abordó la percepción, actividades y perfiles de jugadores de apuestas, tanto en lugares físicos como en sitios web.

Dentro de los resultados se destaca que el 73 por ciento de los encuestados -chilenos mayores a 18 años- están a favor de que se regule el mercado de las apuestas online. Por otro lado, un 52 por ciento dejaría de jugar de forma online al saber que son ilegales, mientras el 23 por ciento lo seguiría haciendo.

Las modificaciones hechas por Hacienda al proyecto de ley

En la jornada del 14 de junio, el gobierno chileno presentó las indicaciones para avanzar en la tramitación del proyecto que busca regular las casas de apuestas en línea.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, expuso ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados las indicaciones al proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. Estas indicaciones están orientadas a cumplir de mejor manera con los objetivos de resguardar la fe pública mediante altos estándares técnicos y de supervisión, promover el juego responsable, prevenir el juego problemático, aumentar la recaudación fiscal y evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de estas plataformas.

Las indicaciones elaboradas por el gobierno se realizaron en base al trabajo realizado en paralelo con asesoras y asesores de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Economía y las observaciones recibidas en audiencias. También se contó con la participación de servicios relacionados como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos, así como el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Para la implementación del proyecto de ley se considera el fortalecimiento de la Superintendencia de Casinos de Juego, que pasará a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.

A su vez, las indicaciones presentadas por Hacienda hacen referencia al tratamiento impositivo. En esta nueva estructura propuesta, el gobierno chileno podría aumentar la recaudación que llega desde las casas de apuestas online. Se anticipa que en régimen la iniciativa recaude unos CLP89,000m (USD111.8m) versus CLP47,000m (USD59m).