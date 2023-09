La ONCE se une a las celebraciones del 8º aniversario de los ODS

Jorge Íniguez, director general adjunto de Organización, Talento e Innovación de la ONCE. Foto: la ONCE.

La lotería española sin fines de lucro reivindica su compromiso con la plataforma de la ONU.

España.- El próximo lunes 25 de septiembre, organizaciones, empresas, gobiernos, municipios e instituciones educativas de todo el mundo izarán la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como símbolo del respaldo a la Agenda 2030. Se trata de una fecha que representa la mitad de camino hacia el cumplimiento de los 17 ODS, desde su puesta en marcha .

En esa línea, la ONCE anticipó diversas acciones, a fin de visibilizar su adhesión a estos objetivos. La lotería española sin fines de lucro participará de la mano del resto del Grupo Social ONCE, integrado también por Fundación ONCE e Ilunion.

“Formamos parte de la Red Española del Pacto Mundial y, como organización de carácter social que somos, para nosotros las políticas sociales son fundamentales. Por ello, no podemos estar al margen de estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen como centro a todas las personas”, explicó Jorge Íniguez, director general adjunto de Organización, Talento e Innovación de la ONCE.

“Desde su creación hemos tenido siempre en cuenta los 17 ODS en nuestras políticas sociales, aunque en ellas han tenido un peso mayor las personas con discapacidad, que son para las que trabajamos y a las que nos dedicamos”, precisó Íniguez. Y, dada realidad global del planeta, cuyos entornos y sociedades son muy diferentes a las del pasado siglo, “los empresarios y las organizaciones deben renunciar en alguna medida a la maximización de los beneficios económicos y tener en cuenta la rentabilidad social, a la sociedad, por lo que conseguir el cumplimiento de los ODS es bueno e importante para todos, máxime para nosotros que somos una gran entidad social”, añadió.

La plataforma COMparte de la Red Española del Pacto Mundial destaca cuatro buenas prácticas que lleva a cabo la ONCE. Estas son:

La figura de los Agentes de Igualdad en la ONCE

El Buzón Violeta

El programa ONCE Innova

La aplicación de retos medioambientales para la plantilla.

