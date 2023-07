La lotería española sin fines de lucro duplicó la participación respecto de la edición anterior.

España.- El Reto Interno ONCE Innova 2023 ya tiene finalistas. El Grupo de Trabajo en Innovación (formado por personal de las diversas áreas de la ONCE) y el Comité ONCE Innova (jurado del Reto) determinó las nueve soluciones finalistas de este el desafío de innovación. El mismo se celebra cada dos años y convoca tanto personas trabajadoras como afiliadas a la ONCE.

De acuerdo con la ONCE, la respuesta a esta edición del reto “fue excepcional, ya que se han presentado 277 candidaturas, lo que supone más del doble de las propuestas recibidas en la anterior edición del Reto”.

Estas ideas de innovación fueron presentadas por parte de personas afiliadas y trabajadoras de una gran diversidad de perfiles y áreas geográficas de la organización en las tres categorías que contempla la iniciativa: mejora en la calidad de vida de las personas ciegas o con deficiencia visual, transformación digital y enriquecimiento del puesto de trabajo e innovación en productos y servicios de la ONCE.

El jurado destaca, además, la gran calidad de las propuestas recibidas y el gran valor que tienen de cara a seguir avanzando en perfilar las necesidades de innovación en la ONCE de forma colaborativa.

Nueve finalistas

Los proyectos finalistas del Reto Interno ONCE Innova 2023 son los siguientes:

Categoría: Mejora de la calidad de vida de las personas con ceguera y deficiencia visual:

Enséñame a enseñar

Proyecto conjunto sobre gaming ONCE: unión de los proyectos Level 11 gaming club + club gamer ONCE

Proyecto sobre actividades e información ONCE : unión de los proyectos ¿tienes plan? tu calendario joven ONCE + app participando

Categoría: Transformación digital, enriquecimiento y mejora del puesto de trabajo en la ONCE:

Proyecto conjunto expositor de ventas

AICON: Comunidad ONCE de inteligencia artificial

Parking compartido

Categoría: Creación de nuevos productos y servicios en la ONCE:

El camino hacia la plena inclusión

Proyecto conjunto empleo: PTVAL ONCE + Empleando para el futuro

Proyecto conjunto concienciación: unión de los proyectos Veo con tus ojos: experiencia inmersiva de realidad virtual + Tu smartphone al habla

Durante los meses de septiembre y octubre, se llevarán a cabo los talleres de conceptualización y prototipado y el desarrollo de un prototipo mínimo. En dichos talleres los equipos finalistas trabajarán conjuntamente con personas de la organización y de la comunidad ONCE Innova para poder madurar y desarrollar sus propuestas de forma colaborativa. Asimismo, los equipos trabajarán sus “pitch” (presentaciones) de cara a la gran final del Reto en la que el jurado determinará qué soluciones son las ganadoras.